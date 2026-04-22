  • «Неуважение к Сплиттеру выходит за рамки, самое жесткое за последние 30 лет». Главный тренер «Портленда» вывел команду в плей-офф с зарплатой в 850000 долларов и не получил оффера от владельца
0

«Неуважение к Сплиттеру выходит за рамки, самое жесткое за последние 30 лет». Главный тренер «Портленда» вывел команду в плей-офф с зарплатой в 850000 долларов и не получил оффера от владельца

«Блэйзерс» ищут главного тренера, статус Тьяго Сплиттера не определен.

«Портленд» вышел в плей-офф и сравнял счет (1-1) в серии первого раунда со «Сперс» под руководством главного тренера Тьяго Сплиттера. Однако будущее молодого специалиста в команде находится под угрозой.

Новый владелец Том Дандон ведет поиск замены. Известны его контакты с Джошем Шерцем и Беном Макколлумом из NCAA, Майклом Мэлоуном, Томом Тибодо и другими кандидатами.

«Это не русские хоккеисты, которые не говорят на английском. Это НБА, все на слуху. Он говорит, что не делал предложений. Но информация ходит. И это плохо, плохой подход к бизнесу», – рассказал источник в лиге.

«Том хорош в этом – поговорить со 100 специалистами и собрать данные. Но теперь он узнал, в чем отличие от хоккея, где всем плевать.

Тут ты говоришь со 100 людьми, 70 из них рассказывают об этом», – прокомментировал ситуацию источник в «Блэйзерс».

«Из всей информации о происходящем, сведения о тренерском поиске, что он хочет кого-то за 1-1,5 миллиона, неверны. Том общался со всеми, некоторые тренеры дороже других. Цель – найти лучшего», – заявил представитель «Портленда».

«Неуважение к Сплиттеру выходит за рамки. Каждый день новое имя. Это самое жесткое, с чем я сталкивался за последние 30 лет», – прокомментировали ситуацию в НБА.

По данным the Athletic, Сплиттер, который зарабатывает 850000 долларов в качестве временного главного тренера, не получал офферов от команды.

«Тьяго будет первым кандидатом. Было бы просто дать ему работу. Но владелец хочет сделать все правильно ради команды и фанатов. Это будет процесс», – поделились в клубе.

«Дандон уже четко показал, что он скуп. Знаю, что ему не нравится Орегон, он обеспокоен тем, что штат не будет способствовать привлечению свободных агентов.

Со всем уважением, он не улучшает ситуацию, когда обращается со всеми как с дерьмом», – оценили ситуацию в НБА.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
