Дилан Харпер рассказал о первых словах Вембаньямы после падения и удара головой о паркет

Дилан Харпер рассказал о первых словах Вембаньямы после сотрясения.

Новичок «Сперс» Дилан Харпер выразил надежду, что лидер команды Виктор Вембаньяма быстро отойдет от повреждения головы, полученного во время падения во втором матче серии с «Блэйзерс» (103:106, 1-1).

Харпер оказался рядом с французом в момент получения травмы и сразу подошел к нему.

«Он совершил разворот, упал, ударился головой, вот и все. Я попытался заговорить с ним. Он сказал: «Все нормально, просто немного болит голова».

Мы будем за него молиться. Вемби – один из самых крепких парней, которых я знаю, так что он быстро придет в себя. Не могу сказать, как он себя чувствует сейчас. Надеюсь, чувствует себя лучше, чем все думают», – поделился Харпер.