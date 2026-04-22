Дилан Харпер рассказал о первых словах Вембаньямы после падения и удара головой о паркет
Новичок «Сперс» Дилан Харпер выразил надежду, что лидер команды Виктор Вембаньяма быстро отойдет от повреждения головы, полученного во время падения во втором матче серии с «Блэйзерс» (103:106, 1-1).
Харпер оказался рядом с французом в момент получения травмы и сразу подошел к нему.
«Он совершил разворот, упал, ударился головой, вот и все. Я попытался заговорить с ним. Он сказал: «Все нормально, просто немного болит голова».
Мы будем за него молиться. Вемби – один из самых крепких парней, которых я знаю, так что он быстро придет в себя. Не могу сказать, как он себя чувствует сейчас. Надеюсь, чувствует себя лучше, чем все думают», – поделился Харпер.
Кто станет чемпионом НБА?10627 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Spurs Nation
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
