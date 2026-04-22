  • Маркус Смарт набрал 25 очков (5 из 7 из-за дуги) и повторил личный рекорд плей-офф по перехватам (5) в победном матче с «Рокетс»
Маркус Смарт провел выдающийся матч против «Хьюстона».

Защитник Маркус Смарт стал ключевым игроком победного матча «Лейкерс» с «Хьюстоном» (101:94).

Смарт набрал 25 очков, 7 передач на 3 потери, 2 подбора и 1 блок-шот, а также повторил рекорд карьеры в плей-офф по перехватам – 5.

Защитник реализовал 8 из 13 бросков с игры, 5 из 7 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Смарт машина! В первой четверти всё летело, дальше в защите пахал как не в себя
Уровень самоотдачи зашкаливает у Смарта.
в итоге лейкерс тащат ролевики с леброном. В прошлой игре Кеннард запулял,в этой Смарт запулял с защиткой.Вот возле кого надо строить команду,а не ривзом бесполезным
Не стоит недооценивать сердце однажды DPOYя
Просто вдумайтесь что он ведь пришёл вместо ДФС, а какую пользу дает. И все до начала сезона говорили что Смарт сбитый лётчик, форму не наберет, а ДФС намного лучше защита даже чем у Смарта. Где эти эксперты?
