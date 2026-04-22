Дюрэнт вернулся после травмы и сыграл во 2-м матче с «Лейкерс» – 23 очка при 9 потерях

Дюрэнт вернулся в состав «Рокетс» после травмы.

Звездный форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт вернулся в состав команды после травмы колена и принял участие во втором матче серии с «Лейкерс» (94:101, 0-2).

Кевин провел на площадке 41 минуту, набрав 23 очка (7/12 с игры, 8/9 с линии), 6 подборов и 4 передачи при 9 потерях.

На прошлой неделе Дюрэнт получил ушиб колена в результате столкновения с одноклубником на тренировке. В результате лидер техасцев пропустил первую встречу в Лос-Анджелесе.