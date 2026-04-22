Дюрэнт вернулся после травмы и сыграл во 2-м матче с «Лейкерс» – 23 очка при 9 потерях
Дюрэнт вернулся в состав «Рокетс» после травмы.
Звездный форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт вернулся в состав команды после травмы колена и принял участие во втором матче серии с «Лейкерс» (94:101, 0-2).
Кевин провел на площадке 41 минуту, набрав 23 очка (7/12 с игры, 8/9 с линии), 6 подборов и 4 передачи при 9 потерях.
На прошлой неделе Дюрэнт получил ушиб колена в результате столкновения с одноклубником на тренировке. В результате лидер техасцев пропустил первую встречу в Лос-Анджелесе.
Кто станет чемпионом НБА?11121 голос
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Приходит значит такой Ферзь со статусом, с контрактом бешеным. Мало того, что под него ростер надо чистить, так еще разумеется другие игроки ждут от него лидерства и того, что он будет в одного тащить при необходимости.
И вот в самый ответственный момент кексик привычно сливается и как бы дает понять «ну че вы, я и так свои 25 набрал, давайте, я че один буду играть?». Это не говоря уже о том, что он портит микроклимат в команде, не заряжает команду морально. Просто скорер, которому нужен еще лидер уровня франшизы, которому он будет помогать.
Рокетс пока выглядят сборищем разочарованных игроков, которые не знают, за что они играют. У них нет команды из-за кексика.
в НБА прям суперзвезд не очень много, и каждого берут нарасхват с руками и ногами, что бы было. Надо привыкнуть что многим владельцам не особо нужен результат, а когда у тебя сотня бизнесов, то иметь в своих руках такой актив как Дюрант интереснее, чем платить 50 лямов Кеннарду, Хатимуре, Хейзу и Смарту. На Дюранта народ пойдет, команду будут обсуждать, а победы - ну кому они нужны в этом мире?
Может возраст сказывается может прокурил мозги свои, но теперь он на этом уровне не тянет, к сожалению.