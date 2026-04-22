Дюрэнт вернулся после травмы и сыграл во 2-м матче с «Лейкерс» – 23 очка при 9 потерях

Дюрэнт вернулся в состав «Рокетс» после травмы.

Звездный форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт вернулся в состав команды после травмы колена и принял участие во втором матче серии с «Лейкерс» (94:101, 0-2).

Кевин провел на площадке 41 минуту, набрав 23 очка (7/12 с игры, 8/9 с линии), 6 подборов и 4 передачи при 9 потерях.

На прошлой неделе Дюрэнт получил ушиб колена в результате столкновения с одноклубником на тренировке. В результате лидер техасцев пропустил первую встречу в Лос-Анджелесе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Дюрант портит любую команду.
Приходит значит такой Ферзь со статусом, с контрактом бешеным. Мало того, что под него ростер надо чистить, так еще разумеется другие игроки ждут от него лидерства и того, что он будет в одного тащить при необходимости.
И вот в самый ответственный момент кексик привычно сливается и как бы дает понять «ну че вы, я и так свои 25 набрал, давайте, я че один буду играть?». Это не говоря уже о том, что он портит микроклимат в команде, не заряжает команду морально. Просто скорер, которому нужен еще лидер уровня франшизы, которому он будет помогать.
Рокетс пока выглядят сборищем разочарованных игроков, которые не знают, за что они играют. У них нет команды из-за кексика.
Ответ ПаркПобеды
Дюрант портит любой команду - это, конечно, самый горячий среди всех хоттейков.
Ответ ПаркПобеды
На самом деле очень близко к тому, что я ощущаю касательно команды в этом году. Действующие лица-то преимущественно те же самые, что и в прошлом сезоне, но выглядит это все просто максимально удручающе.
Мне кажется, что Хьюстон морально убила вся эта история с откровениями Дюранта в инете. Так дизморальнуть собственную команду, это надо умудриться. У меня даже не так много претензий к Шенгюну, Томпсону и прочим, когда тебя помоями облил м...дак из собственной команды, а ты вынужден это терпеть и играть с ним дальше, потому как этот м...дак - прима на максималке. Потому и регресс у молодежи. Кошмарное решение, подписать Кекса, просто кошмарное.
Ответ Дмитрий Кузьмин
ну так сказал то он про них по делу)) другое дело, что таким способом преподнести это отстой)
Ответ Дмитрий Кузьмин
Ожидаемое зная карьеру рюкзака, но в первой игре они и без него выглядили также убого в атаке, если не хуже.
Типичный Дюрант. Его переход в любую команду очень многое меняет для них, но никогда не делает команду сильнее. Просто переплаченный гастарбайтер. Ещё летом я говорил, какая это ошибка для молодой перспективной команды забирать себе Дюранта. За 15-20 млн ещё можно, но не за 50 же! Сколько ещё команд должны провалить этот тест, чтобы понять это?
Ответ Air Rodman
Сколько ещё команд - очень много
в НБА прям суперзвезд не очень много, и каждого берут нарасхват с руками и ногами, что бы было. Надо привыкнуть что многим владельцам не особо нужен результат, а когда у тебя сотня бизнесов, то иметь в своих руках такой актив как Дюрант интереснее, чем платить 50 лямов Кеннарду, Хатимуре, Хейзу и Смарту. На Дюранта народ пойдет, команду будут обсуждать, а победы - ну кому они нужны в этом мире?
Ответ Ужратый Гусениц
И их можно понять) играя в тот же 2к, всегда хочется играть за суперзвезд) а тут блин, естественно ты хочешь звезду такого уровня, с громким именем себе в команду))
Ответ Air Rodman
Местные эксперты, насладитесь: https://sun9-25.userapi.com/s/v1/ig2/Ccmzt_THyVx1gGBEE-h9sSGP59_Xzi_PDwua95snIiD6Rr5GIgFN9MTriXCOJRSYsLw1eViFgehPM6NEvcteSpBM.jpg?quality=95&as=32x76,48x115,72x172,108x258,160x382,240x573,360x859,480x1145,540x1288,640x1527,720x1718,1073x2560&from=bu&cs=1073x0
Вы , конечно , оказались правы) но этот мув со скрином «смарите все какой я знаток» выглядит чертовски жалко😂
Ответ Air Rodman
Всё? серия закончилась? я не эксперт, поэтому просто буду сиотреть)
Ужас какой, за что так с Рокетс которые строились, строились и… влетели в стену с этим обменом КД
В защиту Дюранта скажу, что там вся команда тупо встала и на него глазела, типа ну давай тащи в соло. Видят же что сдваиваются на нем, ну мячик другому дайте чтобы хотя бы на другую половину перетащить.
Ответ Rodbert
Так и есть, в атаке ему передавали мяч на дуге и смотрели, что он будет делать в одно лицо, на нем сдваивание все стоят у ракет смотрят, сочувствуют, переживают, но не открываются под передачу. Не знаю какие у них отношения в коллективе, но с таким отношением им пора уже на рыбалку.
Ответ Rodbert
Так это одна из основных "комбинаций" Удоки весь сезон.
Мне показалось или он за вторую половину 3 очка набрал?
Ответ фанат баскетбола
Да, 3 очка = 1 штрафной + 1 одна двуха.
Ответ фанат баскетбола
Не показалось
ЛАЛ сегодня превратили КД в кекс из фильма Американский пирог :)
Дюрант топ шутер ) но под давлением он плох всегда почти , вот и тут облажался . Ему нужны тепличные условия как в Гс ) во всех других командах он слился
Дюрант уже несколько лет игрок звезда только для регулярки, хотя всю жизнь был из тех кто прибавлял в плей-офф.
Может возраст сказывается может прокурил мозги свои, но теперь он на этом уровне не тянет, к сожалению.
