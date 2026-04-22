Тьяго Сплиттер о 31 очке Хендерсона: «Его лучший матч в сезоне. Возможно, в карьере»
Тренер «Блэйзерс» отреагировал на прорывной матч Скута Хендерсона.
3-й номер драфта-2023 Скут Хендерсон во втором матче серии между «Блэйзерс» и «Сперс» набрал 31 очко (рекорд сезона), реализовав 11 из 17 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 4 из 6 штрафных.
«Портленд» победил на выезде 106:103 (1-1). Главный тренер команды Тьяго Сплиттер отдал должное разыгрывающему.
«У меня нет слов, чтобы это описать. Это была его лучшая игра в сезоне, возможно, и в карьере.
Провести такую игру в плей-офф против такой сильной команды, как «Сперс» – нечто особенное. Не только в нападении, но и в защите. Он тащил нас, попадал, когда это было необходимо, останавливал атаки соперника и принес нам победу», – констатировал Сплиттер.
Кто станет чемпионом НБА?10619 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем