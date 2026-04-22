У Леброна Джеймса 28+8+7 во второй победной игре с «Хьюстоном»

Леброн Джеймс привел «Лейкерс» ко второй победе над «Рокетс».

«Лейкерс» повели 2-0 в серии с «Хьюстоном», несмотря на возвращение Кевина Дюрэнта во второй игре (101:94).

Форвард Леброн Джеймс набрал 28 очков, 8 подборов и 7 передач при 3 потерях, реализовав 8 из 20 бросков с игры, 2 из 5 из-за дуги и 10 из 14 с линии.

Защитник Маркус Смарт добавил 25 очков (8 из 13 с игры, 5 из 7 из-за дуги), 7 передач на 3 потери, 5 перехватов и 1 блок-шот.