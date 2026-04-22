Видео
22

У Леброна Джеймса 28+8+7 во второй победной игре с «Хьюстоном»

Леброн Джеймс привел «Лейкерс» ко второй победе над «Рокетс».

«Лейкерс» повели 2-0 в серии с «Хьюстоном», несмотря на возвращение Кевина Дюрэнта во второй игре (101:94).

Форвард Леброн Джеймс набрал 28 очков, 8 подборов и 7 передач при 3 потерях, реализовав 8 из 20 бросков с игры, 2 из 5 из-за дуги и 10 из 14 с линии.

Защитник Маркус Смарт добавил 25 очков (8 из 13 с игры, 5 из 7 из-за дуги), 7 передач на 3 потери, 5 перехватов и 1 блок-шот.

Кто станет чемпионом НБА?11166 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoХьюстон
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoНБА плей-офф
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лютый дед! Таким дедам надо памятники чугунные на вокзалах ставить
Дюренту нужна система
Леброн и есть система
Кто мог подумать лет 10 назад ) что Леброн в 41 и Смарт рядом в Лал будут тащит команду в плей-офф))
Новичку года этому парнишке
Леброн в прайме, снова взял лидерство
Смарт вспомнил былые годы в Бостоне и накидал кучу трёшек и гениально отработал в защите
Кеннард привыкает к роли скорера заместо Ривза

Как они делить роли будут, когда вернутся Лука и Остин, одному Редику известно

Что ж, будем посмотреть на Лал (надеюсь, в полном составе) против Оклы, у мертвейших Ракет с обиженным кексиком шансов нет от слова совсем
Ответ СВБД
5 дней назад у ЛАЛ не было шансов... Давайте подождем
Ответ JonJones
На самом деле интересно, если серия затянется, молодежь в Хьюстоне должна собрать себя и показать, что непросто так они большую часть жизни отдали баскетболу и ядовитый кексик для них не будет являться проблемой.
Нормально, все ждали что без Ривза и Дончича посыпятся ЛА, а тут наоборот.
Таймфакер к плову вышел на пик формы,
но как же джидай Люк и Маркус радости нам доставляют игрой своей в этой серии
Смарт и Люк элитные ролевики. Еще бы Некапела выдал бы элитную версию Капелы и Вандербилд хоть что-то попадал.
Ответ Mr.BadGuy
Попадай Вандо хоть что то, стоил бы он порядка 20-25 млн в год, но бабушка как известно, не дедушка
Ответ Mr.BadGuy
Тут не надо забывать , что элитные ролевики они в присутствии Джеймса. Смарта после Бостона мы помним... Кеннард всегда был Кеннард)
Старый.... Псих просто
Дед железный, таких больше не делают
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
