  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Софи Каннингем пояснила свои слова о «разочаровании» после подписания контракта на 665 тысяч долларов
0

Софи Каннингем пояснила свои слова о «разочаровании» после подписания контракта на 665 тысяч долларов

Звезда WNBA объяснилась после резонансного высказывания о контракте.

Защитник Софи Каннингем в подкасте призналась, что расстроена своим новым однолетним контрактом с «Индианой» на сумму 665 000 долларов.

«Честно говоря, это немного, в некотором роде, разочаровывает», – призналась Каннингем.

Слова вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Высказывалось мнение, что для многих людей такая сумма стала бы огромным достижением.

«Я сейчас поясню и завершу обсуждения. Мое расстройство не связано с деньгами.

Хотелось подписать более долгосрочный контракт, потому что мне здесь очень нравится. Хотелось купить дом, чтобы привезти с собой в Индианаполис собаку и осла. Вот и все. Это правда», – написала девушка в своем аккаунте.

Софи также пояснила, что получала предложения от других клубов на несколько сезонов, но отказала ради возможности играть за «Фивер».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Индиана жен
logoНБА
logoСофи Каннингем
logoженская НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
