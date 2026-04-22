Софи Каннингем пояснила свои слова о «разочаровании» после подписания контракта на 665 тысяч долларов

Звезда WNBA объяснилась после резонансного высказывания о контракте.

Защитник Софи Каннингем в подкасте призналась, что расстроена своим новым однолетним контрактом с «Индианой» на сумму 665 000 долларов.

«Честно говоря, это немного, в некотором роде, разочаровывает», – призналась Каннингем.

Слова вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Высказывалось мнение, что для многих людей такая сумма стала бы огромным достижением.

«Я сейчас поясню и завершу обсуждения. Мое расстройство не связано с деньгами.

Хотелось подписать более долгосрочный контракт, потому что мне здесь очень нравится. Хотелось купить дом, чтобы привезти с собой в Индианаполис собаку и осла. Вот и все. Это правда», – написала девушка в своем аккаунте.

Софи также пояснила, что получала предложения от других клубов на несколько сезонов, но отказала ради возможности играть за «Фивер».