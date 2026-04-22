«Ему плевать, сплетни его не трогают». Тома Дандона не заботит обсуждение его финансовых нововведений в «Портленде»
Новый владелец «Портленда» Том Дандон внедряет подход, сопутствовавший его успеху в НХЛ с «Каролиной». Бизнесмен требует от фронт-офиса сокращения всех неигровых расходов. Клуб не стал брать двусторонних игроков на выезд в Сан-Антонио. Также из состава сопутствующего персонала были исключены фотограф, имеющий награды за свою работу, и отвечающий за интернет-источники репортер.
На стадии плей-ин клуб заставил неигровой персонал выписаться из гостиницы в Финиксе утром. У массажиста не оказалось места для работы с баскетболистами, специалист поругался с главным тренером Тьяго Сплиттером, который был вынужден заниматься этим вопросом перед ключевым матчем.
«Директива была – зачем тратить деньги? Будем практичными. Пусть речь идет о том, кто действительно нужен», – рассказал источник в команде.
«Думаю, что это только начало. Он видит смену владельца именно такой, с обязательными переменами. Рассказывал, что прошел через многое с «Каролиной», но людей в итоге волнуют только победы. Так что разговоры о скупости вполне точны, когда речь не идет о выступлении самих игроков», – заявил другой источник.
«Ему плевать на разговоры. Большинство владельцев заботит их публичный образ. Ему #####. Его это не трогает», – прокомментировали ситуацию в лиге.
«У него правильные цели. Он построит победную организацию, уверен. Через 3-5 лет люди будут обожать клуб.
Но следующие 12 месяцев они будут его ненавидеть», – поделились в организации.
