  • «Ему плевать, сплетни его не трогают». Тома Дандона не заботит обсуждение его финансовых нововведений в «Портленде»
Том Дандон меняет культуру в «Блэйзерс».

Новый владелец «Портленда» Том Дандон внедряет подход, сопутствовавший его успеху в НХЛ с «Каролиной». Бизнесмен требует от фронт-офиса сокращения всех неигровых расходов. Клуб не стал брать двусторонних игроков на выезд в Сан-Антонио. Также из состава сопутствующего персонала были исключены фотограф, имеющий награды за свою работу, и отвечающий за интернет-источники репортер.

На стадии плей-ин клуб заставил неигровой персонал выписаться из гостиницы в Финиксе утром. У массажиста не оказалось места для работы с баскетболистами, специалист поругался с главным тренером Тьяго Сплиттером, который был вынужден заниматься этим вопросом перед ключевым матчем.

«Директива была – зачем тратить деньги? Будем практичными. Пусть речь идет о том, кто действительно нужен», – рассказал источник в команде.

«Думаю, что это только начало. Он видит смену владельца именно такой, с обязательными переменами. Рассказывал, что прошел через многое с «Каролиной», но людей в итоге волнуют только победы. Так что разговоры о скупости вполне точны, когда речь не идет о выступлении самих игроков», – заявил другой источник.

«Ему плевать на разговоры. Большинство владельцев заботит их публичный образ. Ему #####. Его это не трогает», – прокомментировали ситуацию в лиге.

«У него правильные цели. Он построит победную организацию, уверен. Через 3-5 лет люди будут обожать клуб.

Но следующие 12 месяцев они будут его ненавидеть», – поделились в организации.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
пальцы гнуть можно, если ты с большого рынка. В Портленд, при всем уважении, как с таким подходом звезд звать? Берите с собой массажиста и бич пакеты и айда?
С одной стороны большинство мер не несут особого вреда команде кроме как удар по имиджу (насколько сильный сложно сказать), но есть опасение, что если он отталкивается от своей же модели ведения дел в НХЛ, то здесь может не получиться, потому что , насколько я понимаю, игроки в НХЛ и их мнение имеют намного меньший вес чем в НБА. Здесь как будто больше шансов получить ответку. Но посмотрим, интересно.
план на межсезонье:
1. Нанять на пост ГМ-ма с совмещением функций глав. тренера Нико Харрисона...
2. Сменять Авдию в ЛАЛ на Доминейтона...
3. Ловить флюиды любви болельщиков всем фибрами...
Понятно хоть как его называть, если что-то пойдёт не так
