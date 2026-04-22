«Портленд» может отказаться от одного из двух маскотов в рамках экономии
«Блэйзерс» при новом владельце экономят даже на маскотах.
Новый владелец «Портленда» Том Дандон может в рамках последней меры по сокращению расходов обратить внимание на талисманов команды, кота Блейза и Дугласа Фура. Как сообщает Sports Business Radio, Дандон считает, что у «Блейзерс» не должно быть сразу двух талисманов.
Ранее сообщалось, что Дандон не собирается тратить на нового главного тренера команды более 1,5 млн долларов, также «Блэйзерс» не взяли на выезд в плей-офф игроков на двусторонних контрактах ради сокращения расходов
Дандон, который также является владельцем хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» (НХЛ), в августе 2025 года приобрел «Блейзерс» у наследников Пола Аллена за 4,25 миллиарда долларов.
Кто станет чемпионом НБА?
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SB Radio
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
