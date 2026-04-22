«Портленд» может отказаться от одного из двух маскотов в рамках экономии

«Блэйзерс» при новом владельце экономят даже на маскотах.

Новый владелец «Портленда » Том Дандон может в рамках последней меры по сокращению расходов обратить внимание на талисманов команды, кота Блейза и Дугласа Фура. Как сообщает Sports Business Radio, Дандон считает, что у «Блейзерс» не должно быть сразу двух талисманов.

Ранее сообщалось, что Дандон не собирается тратить на нового главного тренера команды более 1,5 млн долларов, также «Блэйзерс» не взяли на выезд в плей-офф игроков на двусторонних контрактах ради сокращения расходов

Дандон, который также является владельцем хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» (НХЛ), в августе 2025 года приобрел «Блейзерс» у наследников Пола Аллена за 4,25 миллиарда долларов.