Харрисон Барнс получил травму левого запястья в концовке матча с «Портлендом»
Харрисон Барнс выбыл с травмой в 4-й четверти.
Форвард «Сан-Антонио» Харрисон Барнс получил травму левого запястья в начале заключительной четверти домашнего матча с «Портлендом». Ветеран не смог помочь своей команде, которая уступила в концовке, пропустив рывок гостей на последних минутах.
Барнс провел 15 минут на площадке, набрав 4 очка и 1 подбор.
Кто станет чемпионом НБА?
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
