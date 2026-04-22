Харрисон Барнс получил травму левого запястья в концовке матча с «Портлендом»

Харрисон Барнс выбыл с травмой в 4-й четверти.

Форвард «Сан-Антонио » Харрисон Барнс получил травму левого запястья в начале заключительной четверти домашнего матча с «Портлендом ». Ветеран не смог помочь своей команде, которая уступила в концовке, пропустив рывок гостей на последних минутах.

Барнс провел 15 минут на площадке, набрав 4 очка и 1 подбор.