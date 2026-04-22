Митч Джонсон: «Вембаньяма проходил обследование только на сотрясение»

Тренер «Сперс» привел подробности состояния Вембаньямы .

«Сперс» уступили «Портленду » во втором матче серии первого раунда плей-офф (103:106). Лидер команды центровой Виктор Вембаньяма покинул площадку во второй четверти матча после жесткого падения, когда он ударился лицевой частью головы о паркет.

По словам главного тренера «Сан-Антонио » изначально у француза предполагают только сотрясение мозга.

«Я знаю только, что у него сотрясение мозга, и он попал под протокол. Мы, конечно, предпримем все необходимые и соответствующие действия.

Обследуют ли Вембаньяму на предмет чего-либо еще, кроме сотрясения мозга? Нет», – заявил Джонсон .

Согласно правилам протокола НБА по сотрясениям мозга, баскетболист не может вернуться к игре в течение 48 часов после травмы, но может постепенно возобновлять тренировки через 24 часа, если симптомы не ухудшаются.

Затем игрок должен достичь нескольких контрольных показателей, оставаясь без симптомов, прежде чем ему будет разрешено вернуться на площадку для участия в матче. После этого ему все еще потребуется разрешение от командного врача в консультации с директором протокола лиги по сотрясениям.