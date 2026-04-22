НБА определила окончательный порядок команд перед лотереей драфта-2026 НБА

НБА определилась с предварительной расстановкой на драфте.

НБА разрешила 6 ситуаций с равными показателями побед/поражений в рамках расстановки на драфте перед лотереей.

Случайным образом определились места в следующих парах (победители указаны первыми):

  • «Юта» – «Сакраменто»

  • «Новый Орлеан» – «Даллас»

  • «Финикс» – «Филадельфия» – «Орландо»

  • «Торонто» – «Атланта»

  • «Хьюстон» – «Кливленд»

  • «Нью-Йорк» – «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA communications
Из важного - Юта сохранила свой пик в топ-8, а Пеликаны подарят Атланте чуть больше шансов.
Материалы по теме
НБА. «Лейкерс» разобрались с «Ютой» и заняли 4-е место по итогам регулярки, 25 очков и 10 подборов Бэма Адебайо помогли «Майами» разгромить «Атланту» и другие результаты
13 апреля, 07:20
НБА. 28 очков и 12 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Финикс», 41 очко Амена Томпсона не спасло «Хьюстон» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» разобрался с «Клипперс» благодаря 35 очкам Дени Авдии и другие результаты
11 апреля, 06:30
Рейтинг лучших команд НБА. «Денвер» вернулся в Топ-5, «Хьюстон» поднялся на 8-е место
6 апреля, 17:45
Единая лига ВТБ. «Зенит» примет ЦСКА, «Уралмаш» сыграет с «Автодором» и другие матчи
13 минут назад
Еврокубок. Финал. «Бешикташ» начнет серию с «Бурком»
23 минуты назад
Тайриз Макси: «Когда «Бостон» приблизился на 2 очка в четвертой, я сказал, что пришло мое время снять все вопросы»
40 минут назад
Джейлен Браун и Шэйдон Шарп – авторы лучших моментов игрового дня НБА
43 минуты назадВидео
«Неуважение к Сплиттеру выходит за рамки, самое жесткое за последние 30 лет». Главный тренер «Портленда» вывел команду в плей-офф с зарплатой в 850000 долларов и не получил оффера от владельца
51 минуту назад
Де’Аарон Фокс: «У «Портленда» в защите высокие, физически сильные игроки»
55 минут назад
Дилан Харпер рассказал о первых словах Вембаньямы после падения и удара головой о паркет
сегодня, 06:39
Маркус Смарт набрал 25 очков (5 из 7 из-за дуги) и повторил личный рекорд плей-офф по перехватам (5) в победном матче с «Рокетс»
сегодня, 06:34Видео
Дюрэнт вернулся после травмы и сыграл во 2-м матче с «Лейкерс» – 23 очка при 9 потерях
сегодня, 06:30
Тьяго Сплиттер о 31 очке Хендерсона: «Его лучший матч в сезоне. Возможно, в карьере»
сегодня, 06:22
Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Арис»
10 минут назад
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса
вчера, 16:03
Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче серии и повел 2-0
вчера, 15:52
