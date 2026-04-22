НБА определила окончательный порядок команд перед лотереей драфта-2026 НБА
НБА определилась с предварительной расстановкой на драфте.
НБА разрешила 6 ситуаций с равными показателями побед/поражений в рамках расстановки на драфте перед лотереей.
Случайным образом определились места в следующих парах (победители указаны первыми):
«Юта» – «Сакраменто»
«Новый Орлеан» – «Даллас»
«Финикс» – «Филадельфия» – «Орландо»
«Торонто» – «Атланта»
«Хьюстон» – «Кливленд»
«Нью-Йорк» – «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA communications
Из важного - Юта сохранила свой пик в топ-8, а Пеликаны подарят Атланте чуть больше шансов.
