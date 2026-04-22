Кайри Ирвинг сменил фотографию профиля на снимок палестинского ребенка с книгой на фоне израильских солдат

Кайри Ирвинг сделал политическое высказывание в соцсетях.

Звезда НБА Кайри Ирвинг сменил фотографию профиля в сети инстаграм на снимок палестинского ребенка с книгой на фоне колючей проволоки и израильских солдат.

Фотография была сделана работающим в Палестине журналистом и активистом Andrey X. Местные дети не могли попасть в школу из-за колючей проволоки и израильских военных, поэтому садились и учились прямо перед ними.

В апреле 2021 года Ирвинг сообщил, что принял ислам и стал соблюдать пост. Он неоднократно выражал поддержку Палестине, привлекая внимание к ситуации в секторе Газа.

