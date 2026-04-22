  • Ви Джей Эджкомб стал самым молодым в истории НБА, кто набрал 30 очков и 10 подборов в матче плей-офф
Ви Джей Эджкомб обновил рекорд НБА во втором матче плей-офф.

20-летний новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб во вторник стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим как минимум 30 очков и 10 подборов в матче плей-офф.

«Сиксерс» сравняли счет в серии с «Селтикс» (111:97, 1-1), Эджкомб записал в свой актив 30 очков, 10 подборов, 2 передачи и 2 перехвата в своем втором матче плей-офф в карьере. Защитник реализовал 12 из 20 бросков с игры и 6 из 10 из-за дуги.

Последним новичком НБА с 30+10 в игре плей-офф был Тим Данкан в 1998 году.

Материалы по теме
Ви Джей Эджкомб и Тайриз Макси набрали 59 очков на двоих и сравняли счет в серии с «Бостоном»
10 минут назадВидео
НБА. Первый раунд плей-офф. «Лейкерс» принимают «Хьюстон», 30+10 Эджкомба помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
сегодня, 03:48Live
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
Рекомендуем
Главные новости
Рон Харпер о спортивном долголетии Леброна: «Если бы игроки прошлого брали выходные, то тоже играли бы по 20 лет»
5 минут назад
Ви Джей Эджкомб и Тайриз Макси набрали 59 очков на двоих и сравняли счет в серии с «Бостоном»
10 минут назадВидео
Джейлен Дюрен о серии с «Орландо»: «Мы считаем, что наша команда лучше, надо просто подстроиться»
25 минут назад
Специалист по травмам доктор Джеффрис: «Вембаньяма может пропустить 7-10 дней и вернуться к пятому матчу»
27 минут назад
Шэй Гилджес-Александер получил награду «Лучшему в клатче»
36 минут назадФото
Тьяго Сплиттер о слухах про поиск нового тренера «Блэйзерс»: «Стараюсь быть профессионалом»
39 минут назад
Виктор Вембаньяма выбыл во второй четверти игры с «Портлендом» с сотрясением мозга
54 минуты назадВидео
НБА. Первый раунд плей-офф. «Лейкерс» принимают «Хьюстон», 30+10 Эджкомба помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
сегодня, 03:48Live
Ривз опережает Дончича в восстановлении и может вернуться в конце серии с «Хьюстоном»
вчера, 21:12
Евролига. Плей-ин. «Панатинаикос» выиграл у «Монако», «Барселона» взяла верх над «Црвеной Звездой»
вчера, 20:49
