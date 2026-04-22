Ви Джей Эджкомб стал самым молодым в истории НБА, кто набрал 30 очков и 10 подборов в матче плей-офф
Ви Джей Эджкомб обновил рекорд НБА во втором матче плей-офф.
20-летний новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб во вторник стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим как минимум 30 очков и 10 подборов в матче плей-офф.
«Сиксерс» сравняли счет в серии с «Селтикс» (111:97, 1-1), Эджкомб записал в свой актив 30 очков, 10 подборов, 2 передачи и 2 перехвата в своем втором матче плей-офф в карьере. Защитник реализовал 12 из 20 бросков с игры и 6 из 10 из-за дуги.
Последним новичком НБА с 30+10 в игре плей-офф был Тим Данкан в 1998 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
