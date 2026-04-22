31 очко Скута Хендерсона (5 из 9 из-за дуги) позволило «Портленду» взять гостевой матч в серии с «Сан-Антонио»
Скут Хендерсон отнял у «Сперс» преимущество домашней площадки.
3-й номер драфта-2023 разыгрывающий Скут Хендерсон отличился во втором матче серии между «Блэйзерс» и «Сперс». Защитник принес «Портленду» победу в гостевой встрече (106:103). Счет в серии сравнялся (1-1).
В активе Хендерсона во втором матче плей-офф в карьере 31 очко, 1 подбор, 1 перехват и 1 блок-шот при 2 потерях. Игрок реализовал 11 из 17 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 4 из 6 штрафных.
«Сперс» лишились Виктора Вембаньямы во второй четверти после жесткого падения с сотрясением мозга.
«Блэйзерс» проигрывали на 9 очков за 5 минут до конца матча, но совершили рывок 11:2 в концовке и лишили соперника преимущества домашней площадки в серии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
