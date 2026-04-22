Рон Харпер о спортивном долголетии Леброна: «Если бы игроки прошлого брали выходные, то тоже играли бы по 20 лет»

Экс-игрок НБА Рон Харпер не считает рекордную по продолжительности карьеру Леброна Джеймса в лиге сильно впечатляющей.

«Многие говорят о Леброне Джеймсе и его долголетии. Он лидирует в лиге по куче показателей, если брать суммарно. Можете ли вы сказать мне, по какому показателю Джеймс когда-либо лидировал в НБА именно за сезон? Он лидировал в лиге по набранным очкам всего один раз. Подборы, передачи? Нет.

Леброн – игрок, который отличается долголетием. Он как Карим Абдул-Джаббар. У них действительно есть это долголетие. Просто когда мы играли в баскетбол в наше время, то не стремились к долголетию, потому что изначально понимали, что у нас будет карьера на восемь-десять лет… Мы играли по 82 матча на пределе возможностей. Если бы мы могли брать выходные, чего мы не делали, то, вероятно, могли бы играть 18-20 лет», – утверждает Харпер.