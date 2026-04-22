  • Рон Харпер о спортивном долголетии Леброна: «Если бы игроки прошлого брали выходные, то тоже играли бы по 20 лет»
Экс-игрок НБА назвал спортивное долголетие Леброна переоцененным.

Экс-игрок НБА Рон Харпер не считает рекордную по продолжительности карьеру Леброна Джеймса в лиге сильно впечатляющей.

«Многие говорят о Леброне Джеймсе и его долголетии. Он лидирует в лиге по куче показателей, если брать суммарно. Можете ли вы сказать мне, по какому показателю Джеймс когда-либо лидировал в НБА именно за сезон? Он лидировал в лиге по набранным очкам всего один раз. Подборы, передачи? Нет. 

Леброн – игрок, который отличается долголетием. Он как Карим Абдул-Джаббар. У них действительно есть это долголетие. Просто когда мы играли в баскетбол в наше время, то не стремились к долголетию, потому что изначально понимали, что у нас будет карьера на восемь-десять лет… Мы играли по 82 матча на пределе возможностей. Если бы мы могли брать выходные, чего мы не делали, то, вероятно, могли бы играть 18-20 лет», – утверждает Харпер.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Come And Talk 2 Me
Материалы по теме
Стивен Эй Смит: «В истории спорта не было никого, кто так долго держался бы на таком уровне, как Леброн»
вчера, 17:49
В сети завирусилось видео с Алпереном Шенгюном, который встал с места, когда Леброн Джеймс прошел мимо
вчера, 06:26Видео
Ник Райт: «Крис Пол в прайме. Вот как выглядит 41-летний Леброн»
20 апреля, 20:39
Мэверик Картер о жизни Леброна после баскетбола: «Он может выстроить связь с аудиторией где угодно и создавать свои проекты»
20 апреля, 19:48
Рекомендуем
Главные новости
Ви Джей Эджкомб и Тайриз Макси набрали 59 очков на двоих и сравняли счет в серии с «Бостоном»
5 минут назадВидео
Джейлен Дюрен о серии с «Орландо»: «Мы считаем, что наша команда лучше, надо просто подстроиться»
20 минут назад
Специалист по травмам доктор Джеффрис: «Вембаньяма может пропустить 7-10 дней и вернуться к пятому матчу»
22 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер получил награду «Лучшему в клатче»
31 минуту назадФото
Тьяго Сплиттер о слухах про поиск нового тренера «Блэйзерс»: «Стараюсь быть профессионалом»
34 минуты назад
Виктор Вембаньяма выбыл во второй четверти игры с «Портлендом» с сотрясением мозга
49 минут назадВидео
НБА. Первый раунд плей-офф. «Лейкерс» принимают «Хьюстон», 30+10 Эджкомба помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
сегодня, 03:48Live
Ривз опережает Дончича в восстановлении и может вернуться в конце серии с «Хьюстоном»
вчера, 21:12
Евролига. Плей-ин. «Панатинаикос» выиграл у «Монако», «Барселона» взяла верх над «Црвеной Звездой»
вчера, 20:49
Ник Янг: «Энтони Эдвардс умеет все, играет и в нападении, и в защите. Так и выглядит величие»
вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса
вчера, 16:03
Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче серии и повел 2-0
вчера, 15:52
Мария Клюндикова не будет выступать за «Торонто» в предстоящем сезоне женской НБА
вчера, 15:19
Рекомендуем