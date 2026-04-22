Ви Джей Эджкомб и Тайриз Макси набрали 59 очков на двоих и сравняли счет в серии с «Бостоном»

Задняя линия «Сиксерс» принесла команде победу в гостях.

«Филадельфия» оправилась после крупного поражения (91:123) в стартовой игре серии первого раунда против «Бостона» и взяла верх во второй (111:97).

Успех команде принесло выступление задней линии.

Разыгрывающий Тайриз Макси набрал 29 очков, 9 передач при 1 потере, 4 подбора и 2 перехвата, реализовав 11 из 28 бросков с игры, 5 из 12 из-задуги и 2 из 2 с линии.

3-й номер драфта-2025 защитник Ви Джей Эджкомб добавил 30 очков, 10 подборов, 2 передачи и 2 перехвата в своем втором матче плей-офф в карьере. Новичок реализовал 12 из 20 бросков с игры и 6 из 10 из-за дуги.

Со стороны соперника выделился защитник Джейлен Браун. У него 36 очков (11 из 24 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 9 из 12 с линии), 7 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

