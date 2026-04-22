Джейлен Дюрен о серии с «Орландо»: «Мы считаем, что наша команда лучше, надо просто подстроиться»

Джейлен Дюрен прокомментировал неудачное начало плей-офф.

«Детройт » начал плей-офф с домашнего поражения во встрече с «Мэджик». Звездный центровой Джейлен Дюрен всего 4 раза атаковал с игры в первом матче.

«Этого недостаточно. Моя вина. Мне нужно быть лучше ради коллектива.

Мы хорошо себя знаем. Считаем, что наша команда лучше, надо просто подстроиться, играть умнее, старательнее.

Мы не показали своего уровня в первом матче. Уверен, что вернемся во втором и ответим так, как делали это весь сезон», – заявил Дюрен.

«Нам надо довести мяч до него. Они неплохо справились, перекрыв его в пик-н-ролле. Нам нужно лучше выводить его на разные позиции, тогда он будет эффективным», – рассудил главный тренер Джей Би Бикерстафф .