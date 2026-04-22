Джейлен Дюрен о серии с «Орландо»: «Мы считаем, что наша команда лучше, надо просто подстроиться»

Джейлен Дюрен прокомментировал неудачное начало плей-офф.

«Детройт» начал плей-офф с домашнего поражения во встрече с «Мэджик». Звездный центровой Джейлен Дюрен всего 4 раза атаковал с игры в первом матче.

«Этого недостаточно. Моя вина. Мне нужно быть лучше ради коллектива.

Мы хорошо себя знаем. Считаем, что наша команда лучше, надо просто подстроиться, играть умнее, старательнее.

Мы не показали своего уровня в первом матче. Уверен, что вернемся во втором и ответим так, как делали это весь сезон», – заявил Дюрен.

«Нам надо довести мяч до него. Они неплохо справились, перекрыв его в пик-н-ролле. Нам нужно лучше выводить его на разные позиции, тогда он будет эффективным», – рассудил главный тренер Джей Би Бикерстафф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Материалы по теме
Энджел Риз выложила пост с данком своего парня (Уэнделл Картер) через бывшего (Джейлен Дюрэн)
21 апреля, 06:50Фото
Джамал Мозли: «Доминирование Банкеро в подходе к игре было превосходным. Когда у него есть такое присутствие на площадке, это надо видеть»
20 апреля, 12:12
Кейд Каннингем: «Мы просто вышли не с той энергией. Конечно, нам тошно от проигрыша, но серия длинная»
20 апреля, 10:28
Рекомендуем
Главные новости
Трехочковый Леброна Джеймса и данк Ви Джей Эджкомба после блок-шота Адема Боны стали лучшими моментами игрового дня НБА
17 минут назадВидео
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
28 минут назад
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Последние новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
51 минуту назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Рекомендуем