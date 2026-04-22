  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
0

Специалист по травмам доктор Джеффрис: «Вембаньяма может пропустить 7-10 дней и вернуться к пятому матчу»

Названо предположительное время восстановления Вембаньямы в плей-офф.

Доктор Эван Джеффрис, эксперт по травмам в НБА и НФЛ, просмотрел видеозапись падения лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы и дал свой прогноз по поводу последствий инцидента.

«У Виктора Вембаньямы была очень и очень опасная ситуация. Наибольшее опасение вызывает сотрясение мозга и/или перелом глазницы/челюсти», – написал Джеффрис вскоре после получения французом травмы.

Позже было подтверждено, что Вембаньяма попал в протокол по сотрясению мозга и не обследуется на возможные переломы.

«Вемби находится на протоколе по сотрясению мозга, а это значит, что он, вероятно, выбыл на 7-10 дней. Скорее всего, возвращение в серию состоится не ранее 5-й игры», – добавил доктор Джеффрис.

Признанный «Мистером замком» Вембаньяма получил травму в результате падения во втором матче с «Портлендом» (103:106, 1-1).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoПортленд
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoВиктор Вембаньяма
травмы
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма выбыл во второй четверти игры с «Портлендом» с сотрясением мозга
27 минут назадВидео
НБА. Первый раунд плей-офф. «Лейкерс» принимают «Хьюстон», 30+10 Эджкомба помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
38 минут назадLive
Виктор Вембаньяма: «Мы не собираемся менять подход. Он приносил нам победы в «регулярке»
20 апреля, 18:01
Дени Авдия стал вторым игроком в истории НБА, оформившим 30+10+5 в дебютном матч плей-офф
20 апреля, 13:24
Рекомендуем
Главные новости
Шэй Гилджес-Александер получил награду «Лучшему в клатче»
9 минут назадФото
Тьяго Сплиттер о слухах про поиск нового тренера «Блэйзерс»: «Стараюсь быть профессионалом»
12 минут назад
Виктор Вембаньяма выбыл во второй четверти игры с «Портлендом» с сотрясением мозга
27 минут назадВидео
НБА. Первый раунд плей-офф. «Лейкерс» принимают «Хьюстон», 30+10 Эджкомба помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
38 минут назадLive
Ривз опережает Дончича в восстановлении и может вернуться в конце серии с «Хьюстоном»
вчера, 21:12
Евролига. Плей-ин. «Панатинаикос» выиграл у «Монако», «Барселона» взяла верх над «Црвеной Звездой»
вчера, 20:49
Ник Янг: «Энтони Эдвардс умеет все, играет и в нападении, и в защите. Так и выглядит величие»
вчера, 20:43
Стив Керр встретится с руководством «Голден Стэйт» до конца недели, чтобы обсудить будущее
вчера, 19:45
Ник Райт: «В 2013-м Леброна лишили единогласного MVP и награды лучшему защитнику»
вчера, 19:28
Стив Керр может покинуть «Голден Стэйт» после встречи с руководством. Решение ожидается в ближайшие дни (NBC Sports)
вчера, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса
вчера, 16:03
Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче серии и повел 2-0
вчера, 15:52
Мария Клюндикова не будет выступать за «Торонто» в предстоящем сезоне женской НБА
вчера, 15:19
Рекомендуем