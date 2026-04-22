Специалист по травмам доктор Джеффрис: «Вембаньяма может пропустить 7-10 дней и вернуться к пятому матчу»

Названо предположительное время восстановления Вембаньямы в плей-офф.

Доктор Эван Джеффрис, эксперт по травмам в НБА и НФЛ, просмотрел видеозапись падения лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы и дал свой прогноз по поводу последствий инцидента.

«У Виктора Вембаньямы была очень и очень опасная ситуация. Наибольшее опасение вызывает сотрясение мозга и/или перелом глазницы/челюсти», – написал Джеффрис вскоре после получения французом травмы.

Позже было подтверждено, что Вембаньяма попал в протокол по сотрясению мозга и не обследуется на возможные переломы.

«Вемби находится на протоколе по сотрясению мозга, а это значит, что он, вероятно, выбыл на 7-10 дней. Скорее всего, возвращение в серию состоится не ранее 5-й игры», – добавил доктор Джеффрис.

Признанный «Мистером замком» Вембаньяма получил травму в результате падения во втором матче с «Портлендом» (103:106, 1-1).