3

Тьяго Сплиттер о слухах про поиск нового тренера «Блэйзерс»: «Стараюсь быть профессионалом»

Сплиттер прокомментировал слухи о поиске ему замены.

Исполняющий обязанности главного тренера «Блэйзерс» Тьяго Сплиттер заявил, что он «просто старается быть профессионалом» и сосредоточиться на первом за пять лет выходе команды в плей-офф на фоне слухов о том, что новый владелец Том Дандон ведет переговоры с кандидатами на его место.

«Просто стараюсь быть профессионалом.

Я стараюсь сосредоточиться на команде и тренерском штабе, чтобы сохранить концентрацию на баскетболе. Все то же самое, как и тогда, когда я получил эту работу со всем, что происходило вокруг», – заявил бразилец. 

Во вторник «Портленд» обыграл на выезде «Сан-Антонио» (106:103, 1-1) и сравнял счет в серии первого раунда.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoСан-Антонио
logoТьяго Сплиттер
logoНБА
logoПортленд
logoНБА плей-офф
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как говорится, давай владелец, ищи лучше, закапывай команду
Наш человек - из СанАнтонио.
Ну чо, команды без тренера в межсезонье точно будут. Сплиттер ещё и выбирать сможет, куда пойти.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Первый раунд плей-офф. 28+8+7 Джеймса позволили «Лейкерс» победить «Хьюстон», 30+10 Эджкомба помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
вчера, 06:14
Виктор Вембаньяма выбыл во второй четверти игры с «Портлендом» с сотрясением мозга
вчера, 03:59Видео
Сан-Антонио – Портленд: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 22 апреля 2026
21 апреля, 22:30Пользовательская новость
Виктор Вембаньяма: «Мы не собираемся менять подход. Он приносил нам победы в «регулярке»
20 апреля, 18:01
Рекомендуем
Главные новости
Майк Браун о подготовке к 3-й игре: «В атаке я не обеспечил разнообразие, но в защите мы просто плохо выполняли план»
15 минут назад
Стив Керр может вернуться на телевидение
52 минуты назад
Топ-10 моментов недели в Единой лиге ВТБ
54 минуты назадВидеоСпортс"
Деннис Шредер: «Дин Уэйд – один из лучших оборонительных игроков, с которыми я встречался. Лучший в команде»
сегодня, 10:30
Альфа Диалло («Монако») признан «Лучшим защищающимся» сезона-2025/26 Евролиги
сегодня, 10:10Фото
Келдон Джонсон о награде «Лучшему шестому»: «Дед борется с раком, год был одним из самых тяжелых в моей жизни»
сегодня, 09:15
Шэй Гилджес-Александер: «Брукс делает игру энергичной, очень весело, обожаю играть против него»
сегодня, 08:57Видео
Робу Диллингэму («Чикаго») понадобилась операция на запястье
сегодня, 08:38
Шэй Гилджес-Александер повредил пальцы на левой руке в начале матча, но отыграл 38 минут
сегодня, 08:22Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 27+11 Каннингема помогли «Детройту» сравнять счет в серии с «Орландо», 37+9 Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» уверенно обыграть «Финикс»
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА покажет рекордные 216 матчей по национальному телевидению, включая все 44 игры «Индианы» Кейтлин Кларк
41 минуту назад
22-летний форвард Томас Хауг (13-й в прогнозе на драфт от ESPN) решил остаться в NCAA
сегодня, 09:55
Массимо Канчеллиери завершит работу c «Тренто», его преемником может стать Алессандро Росси
сегодня, 09:35
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Галатасарай»
сегодня, 07:10
Деян Радонич о поражении от ЦСКА: «Если будем играть так же, как сегодня последние десять минут, то будет успех в плей‑офф»
вчера, 20:49
Пистиолис о победе над «Зенитом»: «Сегодня сфокусировались на защите. В целом я доволен, как команда провела матч»
вчера, 20:11
Велимир Перасович: «МБА-МАИ – серьезный соперник, нам нужно действовать с высокой концентрацией»
вчера, 19:38
Чемпионат Греции. «Перистери» победил «Арис»
вчера, 17:30
«Орландо» обыграл «Пистонс», Ингрэм снова провалился, Макколлум оказался лучше Брансона. Что там в плей-офф НБА?
вчера, 16:50ВидеоСпортс"
Александрос Самодуров выставил свою кандидатуру на драфт-2026 НБА
вчера, 16:38
Рекомендуем