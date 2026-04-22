Тьяго Сплиттер о слухах про поиск нового тренера «Блэйзерс»: «Стараюсь быть профессионалом»

Сплиттер прокомментировал слухи о поиске ему замены.

Исполняющий обязанности главного тренера «Блэйзерс» Тьяго Сплиттер заявил, что он «просто старается быть профессионалом» и сосредоточиться на первом за пять лет выходе команды в плей-офф на фоне слухов о том, что новый владелец Том Дандон ведет переговоры с кандидатами на его место.

«Просто стараюсь быть профессионалом.

Я стараюсь сосредоточиться на команде и тренерском штабе, чтобы сохранить концентрацию на баскетболе. Все то же самое, как и тогда, когда я получил эту работу со всем, что происходило вокруг», – заявил бразилец.

Во вторник «Портленд » обыграл на выезде «Сан-Антонио » (106:103, 1-1) и сравнял счет в серии первого раунда.