Тьяго Сплиттер о слухах про поиск нового тренера «Блэйзерс»: «Стараюсь быть профессионалом»
Сплиттер прокомментировал слухи о поиске ему замены.
Исполняющий обязанности главного тренера «Блэйзерс» Тьяго Сплиттер заявил, что он «просто старается быть профессионалом» и сосредоточиться на первом за пять лет выходе команды в плей-офф на фоне слухов о том, что новый владелец Том Дандон ведет переговоры с кандидатами на его место.
«Просто стараюсь быть профессионалом.
Я стараюсь сосредоточиться на команде и тренерском штабе, чтобы сохранить концентрацию на баскетболе. Все то же самое, как и тогда, когда я получил эту работу со всем, что происходило вокруг», – заявил бразилец.
Во вторник «Портленд» обыграл на выезде «Сан-Антонио» (106:103, 1-1) и сравнял счет в серии первого раунда.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Как говорится, давай владелец, ищи лучше, закапывай команду
Наш человек - из СанАнтонио.
Ну чо, команды без тренера в межсезонье точно будут. Сплиттер ещё и выбирать сможет, куда пойти.
