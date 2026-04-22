Фото
10

Шэй Гилджес-Александер получил награду «Лучшему в клатче»

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер добавил очередной индивидуальный трофей к своей коллекции. Защитник был признан «Лучшим в клатче» в сезоне-2025/26.

Гилджес-Александер обошел Энтони Эдвардса («Миннесота») и Джамала Мюррэя («Денвер»).

ШГА претендует на эту награду с 2023 года, с момента введения. Он был седьмым в дебютном голосовании, на следующий сезон ему досталось 8-е место. В чемпионате-2024/25 он стал третьим.

Игрок «Тандер» лидировал в лиге с 175 очками в клатче и был девятым по передачам (21). Его команда выиграла 20 из 27 матчей в подобных ситуациях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
logoДжамал Мюррэй
logoОклахома-Сити
logoДенвер
logoМиннесота
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Комментарии довольно наглядно показывают как мало люди смотрят баскетбол и как много что-то вокруг него. Казалось бы 96 первых мест из 100 что-то должно объяснить, но нет, оказывается и этого недостаточно.
Шай отлично играет под давлением, как начинается пожар, начинает все попадать
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
