Шэй Гилджес-Александер получил награду «Лучшему в клатче»

Шэй Гилджес-Александер получил очередной титул.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер добавил очередной индивидуальный трофей к своей коллекции. Защитник был признан «Лучшим в клатче» в сезоне-2025/26.

Гилджес-Александер обошел Энтони Эдвардса («Миннесота») и Джамала Мюррэя («Денвер»).

ШГА претендует на эту награду с 2023 года, с момента введения. Он был седьмым в дебютном голосовании, на следующий сезон ему досталось 8-е место. В чемпионате-2024/25 он стал третьим.

Игрок «Тандер» лидировал в лиге с 175 очками в клатче и был девятым по передачам (21). Его команда выиграла 20 из 27 матчей в подобных ситуациях.