Виктор Вембаньяма выбыл во второй четверти игры с «Портлендом» с сотрясением мозга

У Виктора Вембаньямы сотрясение мозга.

«Сперс» уступили «Портленду» во втором матче серии первого раунда плей-офф (103:106). Лидер команды центровой Виктор Вембаньяма покинул площадку во второй четверти матча после жесткого падения. Дрю Холидей получил фол в защите в рамках эпизода.

Бигмен отыграл 12 минут, набрав 5 очков, 4 подбора и 1 блок-шот.

Французу диагностировано сотрясение мозга.