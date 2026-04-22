Видео
30

Виктор Вембаньяма выбыл во второй четверти игры с «Портлендом» с сотрясением мозга

У Виктора Вембаньямы сотрясение мозга.

«Сперс» уступили «Портленду» во втором матче серии первого раунда плей-офф (103:106). Лидер команды центровой Виктор Вембаньяма покинул площадку во второй четверти матча после жесткого падения. Дрю Холидей получил фол в защите в рамках эпизода.

Бигмен отыграл 12 минут, набрав 5 очков, 4 подбора и 1 блок-шот.

Французу диагностировано сотрясение мозга.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoВиктор Вембаньяма
травмы
logoСан-Антонио
logoНБА плей-офф
logoБаскетбол - видео
logoНБА
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не, ребята, такой рост это не только преимущество, но и большая проблема. Координция в экстренных случаях совсем не та.
Любой рост выше 190 такой
Даже вырубился на несколько секунд….здоровья ему
Как то не сработал инстинкт самосохранения, не выставил руки впереди. Все хотел мяч спасти
У инопланетян другие инстинкты
Комментарий скрыт
Фигню какую-то натворил, ещё левый фол дали. С такими длинными культями проще надо играть и не изображать из себя Кайри Ирвинга
Здоровье батыру. Вообще показалось что сознание потерял
Скорее всего так и было на доли секунды, фактически нокаут получил.
очень сильно неуклюже выглядит. абсолютно на ровном месте шлёпнутся так лицом аж два раза до клацания зубов .... Виктору здоровья, но с такой координацией надо что-то делать
Вемби в первой игре тоже падал после попытки пройти, кажется, также Холидэя. Хотел спином пройти, но запнулся. Порой думаю, что ему надо чуть проще играть, без сложных финтов.

Здоровья, надеюсь на апдейт, что с ним все ок.
Здоровье Виктору, но тут он доигрался строя из себя гарда
Че там по поводу того что САС и без Вембы хороши и вообще с Корнетом был бы такой же результат?
Это какой-то камень в огород Корнета что ли? У него сегодня +11 за 28 минут.
Ну блин как так, на ровном месте же
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Трехочковый Леброна Джеймса и данк Ви Джей Эджкомба после блок-шота Адема Боны стали лучшими моментами игрового дня НБА
17 минут назадВидео
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
28 минут назад
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
51 минуту назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Рекомендуем