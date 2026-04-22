Ривз опережает Дончича в восстановлении и может вернуться в конце серии с «Хьюстоном»
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания поделился обновленной информацией о ходе восстановления лидеров «Лейкерс» Луки Дончича и Остина Ривза.
«По ощущениям внутри организации «Лейкерс», Остин Ривз сейчас даже немного опережает Луку Дончича в процессе восстановления. Насколько мне известно, Ривз уже приступил к индивидуальным упражнениям на паркете.
Далее ему предстоит перейти к тренировкам 3 на 3 и 5 на 5. В теории Ривз может вернуться в конце первого раунда или в начале второго, если «Лейкерс» пройдут дальше.
Что касается Дончича, его возвращение в этой серии с «Рокетс» не ожидается. Он выбыл на неопределенный срок», – сообщил Чарания.
Дончич (растяжение задней поверхности бедра) и Ривз (растяжение косой мышцы живота) пропускают матчи с 3 апреля после игры с «Оклахомой». «Лейкерс» ведут в серии первого раунда против «Хьюстона» 1-0.
Победитель 2-7 играет с победителем 3-6
Соответственно во втором раунде Оклахома играет против ЛАЛ (в случае, если обе из этих команд выиграют свою серию)