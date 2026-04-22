Ривз опережает Дончича в восстановлении и может вернуться в конце серии с «Хьюстоном»

Ривз может вернуться в конце серии с «Рокетс», возвращение Дончича не ожидается.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания поделился обновленной информацией о ходе восстановления лидеров «Лейкерс» Луки Дончича и Остина Ривза.

«По ощущениям внутри организации «Лейкерс», Остин Ривз сейчас даже немного опережает Луку Дончича в процессе восстановления. Насколько мне известно, Ривз уже приступил к индивидуальным упражнениям на паркете.

Далее ему предстоит перейти к тренировкам 3 на 3 и 5 на 5. В теории Ривз может вернуться в конце первого раунда или в начале второго, если «Лейкерс» пройдут дальше.

Что касается Дончича, его возвращение в этой серии с «Рокетс» не ожидается. Он выбыл на неопределенный срок», – сообщил Чарания.

Дончич (растяжение задней поверхности бедра) и Ривз (растяжение косой мышцы живота) пропускают матчи с 3 апреля после игры с «Оклахомой». «Лейкерс» ведут в серии первого раунда против «Хьюстона» 1-0.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Oh No He Didn’t в соцсети Х
готовится разрывать Оклахому)
Хьюстон можно итак завалить, а на Оклу вытащить Дончича и Ривза, кстати а если Портленд выбьет Сперс, то разве Окла не с ними будет играть а не с Лал?
Ответ MMg2026
Победитель 1-8 играет с победителем 4-5
Победитель 2-7 играет с победителем 3-6
Соответственно во втором раунде Оклахома играет против ЛАЛ (в случае, если обе из этих команд выиграют свою серию)
Да просто эти два беляша отдыхают перед Оклой, чтобы быть свежими
НБА. Первый раунд плей-офф. 28+8+7 Джеймса позволили «Лейкерс» победить «Хьюстон», 30+10 Эджкомба помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
22 апреля, 06:14
Стивен Эй Смит: «В истории спорта не было никого, кто так долго держался бы на таком уровне, как Леброн»
21 апреля, 17:49
Клинт Капела: «Мы с Эйтоном не общаемся, но если люди думают обо мне, пока я делаю свое дело – это даже хорошо»
21 апреля, 13:59
Трехочковый Леброна Джеймса и данк Ви Джей Эджкомба после блок-шота Адема Боны стали лучшими моментами игрового дня НБА
17 минут назадВидео
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
28 минут назад
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
51 минуту назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
