«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»

Форвард «Маккаби Тель-Авив» Джейлен Хорд может перейти в «Дубай».

«Дубай» ведет переговоры с форвардом «Маккаби Тель-Авив » Джейленом Хордом , сообщает Encestando. По информации источника, интерес к 27-летнему американцу проявляют несколько клубов, однако «Дубай » сделал наиболее выгодное предложение.

При этом игрок по-прежнему связан контрактом с «Маккаби», но соглашение включает пункт о выкупе за сумму около 600 000 евро.

В прошедшем регулярном сезоне Евролиги Хорд набирал в среднем 11,7 очка и 7,1 подбора за 29 минут на площадке.