0

«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»

Форвард «Маккаби Тель-Авив» Джейлен Хорд может перейти в «Дубай».

«Дубай» ведет переговоры с форвардом «Маккаби Тель-Авив» Джейленом Хордом, сообщает Encestando. По информации источника, интерес к 27-летнему американцу проявляют несколько клубов, однако «Дубай» сделал наиболее выгодное предложение.

При этом игрок по-прежнему связан контрактом с «Маккаби», но соглашение включает пункт о выкупе за сумму около 600 000 евро.

В прошедшем регулярном сезоне Евролиги Хорд набирал в среднем 11,7 очка и 7,1 подбора за 29 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Encestando
logoДубай
logoДжейлен Хорд
logoАдриатическая лига
возможные переходы
logoЕвролига
logoМаккаби Тель-Авив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
50 минут назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Рекомендуем