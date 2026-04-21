«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
В «Пеликанс» неожиданно уволили легендарного менеджера по экипировке.
Руководство «Нового Орлеана» уволило менеджера по экипировке команды Дэвида Йовановича, известного в клубе как «Биг Шот», сообщает репортер Шамит Дуа.
Йованович занимал эту должность с 1988 года – с момента основания клуба в Шарлотте. Как отмечается, решение стало неожиданностью для всей организации. Причины увольнения не раскрываются.
Все гадали, почему НОП играет настолько плохо, что не танкуя оказался ниже нескольких танкующих команд. И вот причина найдена.
Шарлотт должны его нанять
Дюмарс просто урод)
Найден стрелочник!
Это ж дитя Беларуси и брат Джона Уика
