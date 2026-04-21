Стив Керр встретится с руководством «Голден Стэйт» до конца недели, чтобы обсудить будущее
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр и руководство клуба – генеральный менеджер Майк Данливи и владелец Джо Лэйкоб – встретятся до конца недели, чтобы обсудить будущее организации, сообщает инсайдер Бретт Сигел из ClutchPoints.
Среди ключевых вопросов – будущее Керра и долгосрочная стратегия развития команды. Хотя Керр как публично, так и в частных разговорах заявлял о желании остаться, в клубе пока не определились с тем, в каком направлении двигаться после завершения карьеры Стефена Карри.
При этом, как отмечается, если Лэйкоб и другие руководители решат, что пришло время перемен, 60-летний специалист воспримет это с пониманием.
Керр возглавляет «Уорриорз» с 2014 года и за это время выиграл с командой четыре чемпионских титула.
Кто станет чемпионом НБА?11595 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
