4

Стив Керр встретится с руководством «Голден Стэйт» до конца недели, чтобы обсудить будущее

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр и руководство клуба – генеральный менеджер Майк Данливи и владелец Джо Лэйкоб – встретятся до конца недели, чтобы обсудить будущее организации, сообщает инсайдер Бретт Сигел из ClutchPoints.

Среди ключевых вопросов – будущее Керра и долгосрочная стратегия развития команды. Хотя Керр как публично, так и в частных разговорах заявлял о желании остаться, в клубе пока не определились с тем, в каком направлении двигаться после завершения карьеры Стефена Карри.

При этом, как отмечается, если Лэйкоб и другие руководители решат, что пришло время перемен, 60-летний специалист воспримет это с пониманием.

Керр возглавляет «Уорриорз» с 2014 года и за это время выиграл с командой четыре чемпионских титула.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Бретта Сигела в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
logoНБА
Джо Лэйкоб
logoМайк Данливи-младший
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Стив Керр может покинуть «Голден Стэйт» после встречи с руководством. Решение ожидается в ближайшие дни (NBC Sports)
Есть третий вариант заголовка:
Стив Керр определится с будущим в «Голден Стэйт» со дня на день
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр может покинуть «Голден Стэйт» после встречи с руководством. Решение ожидается в ближайшие дни (NBC Sports)
21 апреля, 19:12
«Голден Стэйт» обсудит продление контракта со Стефеном Карри летом
21 апреля, 06:59
Новым тренером «Голден Стэйт» может стать Тодд Голден
21 апреля, 05:15
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Филадельфия» примет «Бостон», «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс»
вчера, 22:35
«Реал» пустит болельщиков на трибуны в Мадриде в серии с «Хапоэлем», ответные игры пройдут в Ботевграде
вчера, 20:59
Иммануэл Куикли («Торонто») усугубил травму задней поверхности бедра и выбыл как минимум до конца первого раунда плей-офф
вчера, 20:52
Отек на лодыжке Кевина Дюрэнта уменьшился, форвард постарается принять участие в 3-м матче с «Лейкерс»
вчера, 20:16
Виктор Вембаньяма провел бросковую тренировку и проходит необходимые тесты в рамках протокола по сотрясениям мозга
вчера, 20:07Видео
Определилась вся сетка плей-офф Евролиги, «Монако» стал последним участником
вчера, 19:53Фото
Шэмс Чарания: «Остин Ривз постарается сыграть в 3-м матче с «Рокетс», если нет, то в 4-м»
вчера, 19:43
Брайант, Франсиско, Милутинов, Монтеро и Везенков – в первой символической сборной Евролиги-2025/26
вчера, 19:33Фото
Евролига. Плей-ин. «Монако» выбил «Барселону» и прошел в плей-офф
вчера, 19:19
Джулиус Рэндл о Руди Гобере: «Мы зовем его драконом, его выступление вдохновляет»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Паоло Гальбьяти: «Трент Форрест еще ничего не подписывал и понимает, как важно правильно завершить сезон»
вчера, 19:17
Чемпионат Турции. «Маниса» уступила «Фенербахче»
вчера, 18:50
Даме Сарр не стал выходить на драфт-2026 НБА и продолжит выступление за Дьюк
вчера, 18:27
Джейлен Браун прорекламировал фильм «Disclosure Day» Стивена Спилберга
вчера, 18:22Видео
«Это копейки, потраченное время, минимум 250». Айзейя Томас отказался сыграть с ютубером за приз в 25000 долларов
вчера, 16:15
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Надежда» обыграла «Нику» и взяла бронзу турнира
вчера, 16:05
20-летний немецкий разыгрывающий Джек Кайл из «Альбы» оценит свои шансы на драфте-2026 НБА
вчера, 15:52
ЦСКА вспомнит победу в Евролиге-2005/06 на праздничном мероприятии в «Мегаспорте» 14 мая
вчера, 15:35
Рекомендуем