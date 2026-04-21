  • Стив Керр может покинуть «Голден Стэйт» после встречи с руководством. Решение ожидается в ближайшие дни (NBC Sports)
Стив Керр может покинуть «Голден Стэйт» после встречи с руководством. Решение ожидается в ближайшие дни (NBC Sports)

Стив Керр близок к уходу из «Голден Стэйт».

Ситуация вокруг Стива Керра в «Голден Стэйт» остается неопределенной. По информации Монте Пула из NBC Sports, главный тренер команды с высокой долей вероятности может покинуть свой пост в ближайшее время.

Как отмечается, внутри клуба и по всей лиге (в том числе об этом открыто говорил Дрэймонд Грин) с прошедших выходных усилилось мнение, что после встречи Керра с владельцем Джо Лэйкобом и генеральным менеджером Майком Данливи он может прекратить работы в «Уорриорз». Источники Пула указывают, что решение ожидается в течение нескольких дней, а не недель.

При этом подчеркивается, что для изменения ситуации Керру необходимо вновь обрести уверенность в своей роли и векторе развития команды.

На данный момент «Голден Стэйт» ожидает окончательного решения тренера, от которого во многом будет зависеть дальнейший вектор развития клуба. Потенциальный уход Керра способен запустить масштабную перестройку организации.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBC Sports Bay Area & California
Может он просто устал
Такое бывает
А строить новую команду, которая по уровню должна быть не хуже ГСВ последнего десятилетия - это тяжко, потому как особо не с кем
Док Риверс : каммон, летс гоу гайз !
Материалы по теме
Новым тренером «Голден Стэйт» может стать Тодд Голден
21 апреля, 05:15
Дрэймонд Грин: «Думаю, Стив Керр не останется в «Голден Стэйт»
20 апреля, 17:40
«Голден Стэйт» может пойти на серьезные изменения в составе, если Стив Керр покинет команду
20 апреля, 13:45
Рекомендуем
Главные новости
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Име Удока после поражения от «Лейкерс»: «Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом»
сегодня, 05:35
Маркус Смарт повторил достижение Мэджика Джонсона, набрав 21 очко, 10 передач и 5 перехватов
сегодня, 05:18Видео
Последние новости
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
19 минут назад
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
24 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
37 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
46 минут назад
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
56 минут назад
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Паоло Гальбьяти: «Трент Форрест еще ничего не подписывал и понимает, как важно правильно завершить сезон»
вчера, 19:17
Рекомендуем