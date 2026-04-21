Стив Керр может покинуть «Голден Стэйт» после встречи с руководством. Решение ожидается в ближайшие дни (NBC Sports)

Стив Керр близок к уходу из «Голден Стэйт».

Ситуация вокруг Стива Керра в «Голден Стэйт» остается неопределенной. По информации Монте Пула из NBC Sports, главный тренер команды с высокой долей вероятности может покинуть свой пост в ближайшее время.

Как отмечается, внутри клуба и по всей лиге (в том числе об этом открыто говорил Дрэймонд Грин ) с прошедших выходных усилилось мнение, что после встречи Керра с владельцем Джо Лэйкобом и генеральным менеджером Майком Данливи он может прекратить работы в «Уорриорз». Источники Пула указывают, что решение ожидается в течение нескольких дней, а не недель.

При этом подчеркивается, что для изменения ситуации Керру необходимо вновь обрести уверенность в своей роли и векторе развития команды.

На данный момент «Голден Стэйт » ожидает окончательного решения тренера, от которого во многом будет зависеть дальнейший вектор развития клуба. Потенциальный уход Керра способен запустить масштабную перестройку организации.