Ник Райт: «В 2013-м Леброна лишили единогласного MVP и награды лучшему защитнику»
Известный баскетбольный аналитик Ник Райт заявил, что Леброна Джеймса в сезоне-2012/13 «лишили» единогласного звания MVP и награды лучшему защитнику года.
«Каждый раз, когда объявляют единогласных обладателей наград или лучшего защитника года, я вспоминаю, что отобрали у Леброна Джеймса. В одном сезоне он получил 100 из 101 голоса за MVP, а единственный голос, которого не хватило до единогласия, ушел к Кармело Энтони – просто потому, что Гэри Уошберн решил отметить его сезон, хотя никто всерьез не считал Мело главным претендентом на MVP. Он просто сказал: «Я сделаю это».
В итоге Леброн мог стать первым в истории единогласным MVP, но Уошберн этого не допустил. И в том же году Леброн должен был взять награду лучшему защитнику – единственный раз в карьере, когда у него был такой шанс. Но каким-то образом приз достался Марку Газолю, который даже не вошел в первую символическую пятерку защиты. Так что тот сезон для Леброна получился довольно обидным», – отмтеил Райт.
В сезоне-2012/13 Леброн набирал в среднем 26,8 очка, 8 подборов и 7,3 передачи, выиграл чемпионат с «Майами» и был признан MVP финала.
Но DPOY ему за что давать-то было? Всего 9 место Майями Хит по защитному рейтингу в сезоне, при том, что команда была топовая. Чтобы с 9-го места забрать DPOY - это нужно игроку показывать в защите нечто из ряда вон выходящее. Похожий случай был в 2007 году, когда Маркус Кемби получил DPOY, хотя Денвер был только 10-м по защитному рейтингу в том сезоне. Но Кемби делал 3.3 блока за игру, и по защитному рейтингу взлетел на 3 место в лиге среди 500 игроков. И получил по заслугам.
А Леброн-2013? За что давать DPOY? Подвигов уровня Кемби не делал, по защитному рейтингу был на 23 месте. Это хороший результат, но не более того. А выше стоят такие оборонительные монстры, как Данкан, Ноа, Ховард, Газоль, Кавай, Гарнетт, Хибберт, Джордж. Какой тут Леброну DPOY :)