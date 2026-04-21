Ник Райт: В 2013-м Леброна лишили единогласного MVP и награды лучшему защитнику.

Известный баскетбольный аналитик Ник Райт заявил, что Леброна Джеймса в сезоне-2012/13 «лишили» единогласного звания MVP и награды лучшему защитнику года.

«Каждый раз, когда объявляют единогласных обладателей наград или лучшего защитника года, я вспоминаю, что отобрали у Леброна Джеймса. В одном сезоне он получил 100 из 101 голоса за MVP, а единственный голос, которого не хватило до единогласия, ушел к Кармело Энтони – просто потому, что Гэри Уошберн решил отметить его сезон, хотя никто всерьез не считал Мело главным претендентом на MVP. Он просто сказал: «Я сделаю это».

В итоге Леброн мог стать первым в истории единогласным MVP, но Уошберн этого не допустил. И в том же году Леброн должен был взять награду лучшему защитнику – единственный раз в карьере, когда у него был такой шанс. Но каким-то образом приз достался Марку Газолю, который даже не вошел в первую символическую пятерку защиты. Так что тот сезон для Леброна получился довольно обидным», – отмтеил Райт.

В сезоне-2012/13 Леброн набирал в среднем 26,8 очка, 8 подборов и 7,3 передачи, выиграл чемпионат с «Майами » и был признан MVP финала.