  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Генменеджер «Шарлотт» Джефф Питерсон: «Мы не можем пропускать этапы развития. Я слишком часто видел, чем это заканчивается»
3

Генеральный менеджер «Шарлотт» Джефф Питерсон заявил, что не намерен форсировать процесс развития команды, несмотря на прогресс в текущем сезоне. «Хорнетс» уступили «Орландо» в матче плей-ин, однако Питерсон доволен прогрессом клуба и намерен действовать стратегически.

«Мы не можем пропускать этапы. Я слишком часто видел, чем это заканчивается, когда пытаешься ускорить процесс. В этом сезоне мы добились серьезного прогресса, и это меня воодушевляет – я знаю, что мы продолжим двигаться вперед.

Но мы будем действовать стратегически, и, когда появится возможность, окажемся к ней готовы – во многом благодаря той гибкости, которой располагаем.

Я очень воодушевлен этим драфтом. Если он и не самый глубокий, то один из самых глубоких, в которых мне доводилось участвовать. В нем много сильных игроков. И с учетом наших активов это дает нам гибкость в принятии решений.

Будь то выбор двух игроков или объединение активов, у нас есть разные варианты, которые мы продолжим рассматривать. В любом случае я уверен, что любой новичок станет частью «Хорнетс», разделит наши ценности и со временем внесет вклад в то, что мы строим», – отметил Питерсон.

Кто станет чемпионом НБА?11478 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Charlotte Observer
logoШарлотт
logoНБА
Джефф Питерсон
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В кои-то веки на Шарлотт приятно смотреть. Последний раз такое чувство было, когда там играл Магзи Богз, Ларри Джонсон и Алонзо Морнинг.
Ответ Abdulla
Там батя сета кари ещё в той команде вроде был
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
