Генменеджер «Шарлотт» Джефф Питерсон: «Мы не можем пропускать этапы развития. Я слишком часто видел, чем это заканчивается»

Генменеджер «Шарлотт»: Мы не намерены форсировать процесс развития команды.

Генеральный менеджер «Шарлотт » Джефф Питерсон заявил, что не намерен форсировать процесс развития команды, несмотря на прогресс в текущем сезоне. «Хорнетс» уступили «Орландо» в матче плей-ин, однако Питерсон доволен прогрессом клуба и намерен действовать стратегически.

«Мы не можем пропускать этапы. Я слишком часто видел, чем это заканчивается, когда пытаешься ускорить процесс. В этом сезоне мы добились серьезного прогресса, и это меня воодушевляет – я знаю, что мы продолжим двигаться вперед.

Но мы будем действовать стратегически, и, когда появится возможность, окажемся к ней готовы – во многом благодаря той гибкости, которой располагаем.

Я очень воодушевлен этим драфтом. Если он и не самый глубокий, то один из самых глубоких, в которых мне доводилось участвовать. В нем много сильных игроков. И с учетом наших активов это дает нам гибкость в принятии решений.

Будь то выбор двух игроков или объединение активов, у нас есть разные варианты, которые мы продолжим рассматривать. В любом случае я уверен, что любой новичок станет частью «Хорнетс», разделит наши ценности и со временем внесет вклад в то, что мы строим», – отметил Питерсон.