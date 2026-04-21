«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»

«Валенсия» работает над продлением контракта с Кэмероном Тейлором.

Защитник «Валенсии» Кэмерон Тэйлор привлек внимание нескольких топ-клубов Евролиги благодаря отличному сезону.

По информации инсайдера Маттео Андреани, испанский клуб уже сделал ему предложение о продлении контракта, однако «Олимпиакос » и «Хапоэль Тель-Авив » также проявляют интерес к 31-летнему американцу.

В текущем сезоне Евролиги Тейлор набирает в среднем 11,8 очка, 4,2 подбора и 1,9 передачи за матч, реализуя 40% трехочковых. «Валенсия » заняла второе место в «регулярке» (25-13) и готовится к плей-офф.