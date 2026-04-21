«Милуоки» продолжит выплачивать Доку Риверсу восьмизначную зарплату в следующем сезоне
«Милуоки» официально расстался с Доком Риверсом 13 апреля, однако клуб продолжит выплачивать ему зарплату в размере восьмизначной суммы за сезон-2026/27, сообщает Марк Спирс. Сам специалист заявил, что решение об уходе было полностью его инициативой.
«Это было несложное решение. Вероятно, оно зрело у меня в голове последние пару лет. Оно никак не связано с последним сезоном или чем-то подобным. Бывают моменты, когда чувствуешь, что твой путь подошел к концу. Я по-прежнему люблю это дело, по-прежнему люблю тренировать. Но я никогда не хочу, чтобы работа превращалась в рутину», – отметил 64-летний специалист.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Andscape
Интересно.
Существует ли ещё хотя бы один человек в мире, который был бы готов пойти на такие жертвы?!
Он проводил тренинги в Aspiration. Еще как делится ))