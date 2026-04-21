24

«Милуоки» продолжит выплачивать Доку Риверсу восьмизначную зарплату в следующем сезоне

«Бакс» продолжат выплачивать зарплату Доку Риверсу в следующем сезоне.

«Милуоки» официально расстался с Доком Риверсом 13 апреля, однако клуб продолжит выплачивать ему зарплату в размере восьмизначной суммы за сезон-2026/27, сообщает Марк Спирс. Сам специалист заявил, что решение об уходе было полностью его инициативой.

«Это было несложное решение. Вероятно, оно зрело у меня в голове последние пару лет. Оно никак не связано с последним сезоном или чем-то подобным. Бывают моменты, когда чувствуешь, что твой путь подошел к концу. Я по-прежнему люблю это дело, по-прежнему люблю тренировать. Но я никогда не хочу, чтобы работа превращалась в рутину», – отметил 64-летний специалист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Andscape
logoМилуоки
logoДок Риверс
logoНБА
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уволился с поста главного тренера по своей инициативе, но работодатель будет выплачивать зарплату.
Интересно.
Существует ли ещё хотя бы один человек в мире, который был бы готов пойти на такие жертвы?!
Это было несложное решение, ведь зарплату все равно платить будут.
Вот бы мне такую работу
Ответ Koltroty
Для этого надо несколько раз проиграть серии со счёта 3-1
Док понял в этой жизни что-то,чего другие не понимают и благоразумно решил не делиться опытом.
Ответ Jim Morisson
https://www.sports.ru/basketball/1117036074-dok-rivers-sotrudnichal-s-moshennicheskoj-kompaniej-aspiration-i-inves.html
Он проводил тренинги в Aspiration. Еще как делится ))
ему всего 64, я думал, что уже за 70 крепко. Еще камонить и камонить!
Ответ roentgen
Окамоненный летсговник)
Ответ гайка и болт
Это похоже на название какого-нибудь растения.
сказочные олени)))
Они платили Баду, платят Гриффину (и ещё будут в следующем сезоне), платят Лилларду и теперь ещё будут платить Доку. В офисе Бакс одни талантища. У них айкью случайно не 160?
Ответ ВладиславМартынов
на весь офис
Ответ ВладиславМартынов
Ларри Сандерсу они уже выплатили ,интересно?😅😅
А как это его решение и продолжат зарплату выплачивать? Что-то у меня в голове это не стыкуется.
«Камон, летс гоу, гайс! Еще только сезон мне будете платить». Думаю переговоры были в таком ключе
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Трехочковый Леброна Джеймса и данк Ви Джей Эджкомба после блок-шота Адема Боны стали лучшими моментами игрового дня НБА
16 минут назадВидео
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
27 минут назад
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
50 минут назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Рекомендуем