Стивен Эй Смит: «В истории спорта не было никого, кто так долго держался бы на таком уровне, как Леброн»

«Можем ли мы ответить на этот вопрос? Был ли в истории спортсмен, который оставался бы настолько хорош на протяжении такого длительного периода? Я не знаю, кто это мог бы быть. Может, кто‑то назовет мне Шугар Рэй Робинсона – я никогда не видел, как он боксировал. Может, приведут какой‑то подобный пример. Я не знаю ни одного спортсмена, который был бы настолько хорош так долго.

Майкл Джордан по-прежнему мой GOAT [величайший всех времен] – в своей лучшей форме я всегда выберу его против Леброна в его лучшей форме. Но это не умаляет величия Леброна – он один из лучших в истории баскетбола.

И если смотреть на спорт в целом, вопрос очень простой: в 41 год, в 23-м сезоне, был ли когда-нибудь кто-то настолько стабильно хорош так долго? Ответ – нет», – подчеркнул Смит.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Что-то быстро он позабыл о Томе Брэди.
Том играл в таком виде спорта и на такой позиции, где можно и до 70 стоять
Который в 43 года стал MVP Супербоула, выиграв рекордный седьмой чемпионский перстень
Бьёрндален
Бьёрндален
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
фу! забанить бы тебя навечно за такие слова!!!
Ягр в 44 был капитаном команды на Матче всех звезд, в 44 набрал 66 очков за сезон в НХЛ, а 45 - 46. Так что у ЛеБрона еще есть время, чтобы приблизиться к великому чеху.
Раскажите ему про Горди Хоу
Он мне напоминает тех, кто видели один фильм у режиссёра или актёра и утверждают, что это его лучший фильм)
Он что, хочет быть ведущим на его прощальном вечере?
Ягр и Хоу, согласен, хорошие ориентиры в плане стабильности и долголетия. Тем более, если верно помню, Горди сразу с двумя сыновьями успел сыграть.
в одной тройке!
Горди Хоу играл в НХЛ когда его уже 8 лет как ввели в зал славы и вывели номер из обращения в прежней команде. Потрясающе!
Жаль в баскетболе такое невозможно.
Джокович💪 🎾
А многме так филлнили тт по ходу карьеры...отдыхая и пропуская игры😬✌️🤭
