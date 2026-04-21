Стивен Эй Смит: «В истории спорта не было никого, кто так долго держался бы на таком уровне, как Леброн»

Стивен Эй Смит отметил уникальное спортивное долголетие Леброна Джеймса.

Стивен Эй Смит утверждает, что в истории не было спортсмена, который оставался бы настолько хорош на протяжении столь длительного времени, как Леброн Джеймс .

«Можем ли мы ответить на этот вопрос? Был ли в истории спортсмен, который оставался бы настолько хорош на протяжении такого длительного периода? Я не знаю, кто это мог бы быть. Может, кто‑то назовет мне Шугар Рэй Робинсона – я никогда не видел, как он боксировал. Может, приведут какой‑то подобный пример. Я не знаю ни одного спортсмена, который был бы настолько хорош так долго.

Майкл Джордан по-прежнему мой GOAT [величайший всех времен] – в своей лучшей форме я всегда выберу его против Леброна в его лучшей форме. Но это не умаляет величия Леброна – он один из лучших в истории баскетбола.

И если смотреть на спорт в целом, вопрос очень простой: в 41 год, в 23-м сезоне, был ли когда-нибудь кто-то настолько стабильно хорош так долго? Ответ – нет», – подчеркнул Смит.