Шэннон Шарп: «Современные игроки техничнее звезд 80-х и 90-х – и это нормально. Это эволюция»

Шэннон Шарп: Современные игроки техничнее звезд 80-х и 90-х – и это нормально.

Эксперт Шэннон Шарп заявил, что современные баскетболисты техничнее своих предшественников из 80-х и 90-х годов, назвав это естественной эволюцией игры.

«Назовите хоть одного игрока 80-х и 90-х годов, который мог бы делать то, что делает Вембаньяма . Или хоть одного, кто был способен на то, что делает Кевин Дюрэнт . Таких нет.

И это нормально – это эволюция. Игроки становятся крупнее, быстрее, сильнее – как в НФЛ. Они растут, потому что видят, что делали предыдущие поколения, и поднимают планку.

Когда баскетбол только зарождался, MVP могли выигрывать, реализуя броски с точностью 40%. Сейчас все иначе. И это нормально.

Я просто считаю, что сегодня больше игроков способны делать то, на что раньше были способны только по-настоящему выдающиеся баскетболисты. Вот и все», – сказал Шарп в подкасте Nightcap.