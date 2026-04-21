2

Шэннон Шарп: «Современные игроки техничнее звезд 80-х и 90-х – и это нормально. Это эволюция»

Шэннон Шарп: Современные игроки техничнее звезд 80-х и 90-х – и это нормально.

Эксперт Шэннон Шарп заявил, что современные баскетболисты техничнее своих предшественников из 80-х и 90-х годов, назвав это естественной эволюцией игры.

«Назовите хоть одного игрока 80-х и 90-х годов, который мог бы делать то, что делает Вембаньяма. Или хоть одного, кто был способен на то, что делает Кевин Дюрэнт. Таких нет.

И это нормально – это эволюция. Игроки становятся крупнее, быстрее, сильнее – как в НФЛ. Они растут, потому что видят, что делали предыдущие поколения, и поднимают планку.

Когда баскетбол только зарождался, MVP могли выигрывать, реализуя броски с точностью 40%. Сейчас все иначе. И это нормально.

Я просто считаю, что сегодня больше игроков способны делать то, на что раньше были способны только по-настоящему выдающиеся баскетболисты. Вот и все», – сказал Шарп в подкасте Nightcap.

Кто станет чемпионом НБА?10760 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Шэннон Шарп
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoКевин Дюрэнт
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А способны нынешние игроки не делать постоянно пробежки, не нарушать правила трех секунд, не обращаться к судьям в каждом гребаном владении?)
Ответ ManOfWar
А способны нынешние игроки не делать постоянно пробежки, не нарушать правила трех секунд, не обращаться к судьям в каждом гребаном владении?)
... И пропускать треть сезона.
