Шэннон Шарп: «Современные игроки техничнее звезд 80-х и 90-х – и это нормально. Это эволюция»
Эксперт Шэннон Шарп заявил, что современные баскетболисты техничнее своих предшественников из 80-х и 90-х годов, назвав это естественной эволюцией игры.
«Назовите хоть одного игрока 80-х и 90-х годов, который мог бы делать то, что делает Вембаньяма. Или хоть одного, кто был способен на то, что делает Кевин Дюрэнт. Таких нет.
И это нормально – это эволюция. Игроки становятся крупнее, быстрее, сильнее – как в НФЛ. Они растут, потому что видят, что делали предыдущие поколения, и поднимают планку.
Когда баскетбол только зарождался, MVP могли выигрывать, реализуя броски с точностью 40%. Сейчас все иначе. И это нормально.
Я просто считаю, что сегодня больше игроков способны делать то, на что раньше были способны только по-настоящему выдающиеся баскетболисты. Вот и все», – сказал Шарп в подкасте Nightcap.