Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
Определены группы женского чемпионата мира-2026.
Во вторник, 21 апреля, состоялась жеребьевка группового этапа женского чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Берлине с 4 по 13 сентября.
16 сборных были разделены на четыре группы, где сыграют в один круг. Победители групп напрямую выйдут в 1/4 финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в квалификационном раунде, где определятся еще четыре участника плей-офф.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: FIBA Women’s Basketball World Cup
