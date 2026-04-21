Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026

Определены группы женского чемпионата мира-2026.

Во вторник, 21 апреля, состоялась жеребьевка группового этапа женского чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Берлине с 4 по 13 сентября.

16 сборных были разделены на четыре группы, где сыграют в один круг. Победители групп напрямую выйдут в 1/4 финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в квалификационном раунде, где определятся еще четыре участника плей-офф.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: FIBA Women’s Basketball World Cup
чемпионат мира-2026 жен
logoсборная Южной Кореи жен
logoсборная Чехии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная США жен
logoсборная Мали жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Пуэрто-Рико жен
logoсборная Турции жен
logoсборная Испании жен
logoсборная Венгрии жен
logoсборная Австралии жен
logoсборная Китая жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Нигерии жен
logoсборная Бельгии жен
logoсборная Японии жен
Материалы по теме
Рейтинг женских сборных ФИБА. Франция поднялась на 2-ю строчку, Япония вернулась в Топ-10
20 марта, 14:48Фото
Кейтлин Кларк стала MVP отборочного турнира ЧМ-2026 в Сан-Хуане
18 марта, 11:51Фото
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США обыграли Испанию и другие результаты
18 марта, 04:00
Рекомендуем
Главные новости
Данки Джейдена Макдэниэлса и Оньеки Оконгву стали лучшими моментами игрового дня НБА
50 минут назадВидео
Джабари Смит: «Дюрэнт сам должен найти способы участвовать в игре и выходить на свои точки без двойной опеки. Да, его встречают вдвоем, но нам все равно нужен Кей Ди»
сегодня, 09:59
Си Джей Макколлум о Джонатане Куминге: «У него чемпионская ДНК. Он был не в самой хорошей ситуации, а теперь нашел счастливый дом»
сегодня, 09:26
Майк Браун: «У «Оклахомы» в прошлом году тоже было 1-2. Я не говорю, что мы победим, но нужно двигаться от матча к матчу»
сегодня, 08:20
Руди Гобер об игнорировании в борьбе за «Мистера замка»: «Я думаю только о победе в чемпионате»
сегодня, 08:03
Алперен Шенгюн: «Мы обыгрываем «Лейкерс» по всем показателям, кроме реализации бросков»
сегодня, 08:00
Скип Бэйлесс: «Лейкерс» смотрятся намного лучше без Дончича. У Леброна не такое раздутое эго»
сегодня, 07:57
Никола Йокич: «Миннесота» очень хорошо защищается. Если бы я попадал больше, им бы пришлось стягиваться, а так они защищались один в один»
сегодня, 07:38
НБА. Первый раунд плей-офф. Победный бросок и 23 очка Макколлума позволили «Атланте» выйти вперед в серии с «Нью-Йорком», 27 очков и 15 подборов Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте»
сегодня, 07:20
Джейлен Брансон о своей игре в 3-м матче: «Недостаточно хорошо»
сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 09:08
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Фенербахче»
сегодня, 09:01
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Надежда» сыграет с «Никой» в третьем матче серии
сегодня, 08:53
Евролига. Плей-ин. «Монако» примет «Барселону»
сегодня, 08:43
Статус Джоэла Эмбиида на третью игру серии против «Бостона» повышен до «маловероятно»
сегодня, 08:36
Коллин Мюррэй-Бойлс стал первым новичком в истории «Торонто», набравшим 20+ очков в матче плей-офф
сегодня, 07:15
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Галатасараю»
вчера, 18:02
«Хапоэль» проведет домашние матчи плей-офф Евролиги в болгарском Ботевграде
вчера, 17:11
Педро Мартинес о награде лучшему тренеру Евролиги: «Я не рассматриваю это как индивидуальную награду»
вчера, 15:03
Никита Михайловский – лучший снайпер регулярного сезона Единой лиги ВТБ
вчера, 14:49Фото
Рекомендуем