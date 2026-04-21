Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»

Президент УНИКСа прокомментировал подписание Михаила Кулагина.

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что клуб подписал контракт с защитником Михаилом Кулагиным до конца сезона из-за его снайперских качеств и проблем с травмами в задней линии.

«Это интересно, что братья Кулагины вновь вдвоем сыграют. Как вы помните, раньше они вместе выступали за ЦСКА. С Дмитрием по поводу приглашения Михаила советовались. Он сказал, что команде будет только лучше, если Миша придет. То есть укрепим наши ряды.

Когда мы играли с «Самарой», Михаил в матче против нас проявил себя хорошим снайпером, немало забил. К тому же, у нас есть небольшие проблемы с первыми-вторыми номерами: травмы игроки залечивают, и вопрос в том, насколько быстро успеют войти строй. Поэтому решили пригласить Михаила.

Надо делать упор на российские кадры: с иностранными игроками в этом сезоне не особо везет, так как травм немало», – сказал Богачев «Матч ТВ».

Последние три года Кулагин выступал за «Самару». В текущем сезоне 31-летний баскетболист сыграл 18 матчей, набирая в среднем 14,1 очка, 2,7 подбора и 3,9 передачи за 30 минут на площадке.