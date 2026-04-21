«Панатинаикос» лидирует в Евролиге по посещаемости – 18 498 зрителей в среднем за матч

Семь клубов Евролиги в среднем собирали более 10 тысяч зрителей на матч.

Евролига в очередной раз подтвердила высокий уровень интереса к турниру со стороны болельщиков по всей Европе.

В нынешнем сезоне сразу семь команд в среднем собирали более 10 тысяч зрителей на матч. Лидером по этому показателю стал «Панатинаикос», который возглавил общий рейтинг посещаемости – 18 498 зрителей в среднем за игру.

Далее следуют «Црвена Звезда» – 17 901 зритель в среднем и «Партизан» – 15 280. Обе команды регулярно создают одну из самых ярких атмосфер в европейском баскетболе и по ходу сезона фиксировали максимальную посещаемость свыше 20 тысяч человек.

За тройкой лидеров следуют клубы, преодолевшие отметку в 10 тысяч зрителей в среднем за игру: «Жальгирис» – 14 875, «Валенсия» – 12 298, «Олимпиакос» – 12 203, а также «Бавария» – 10 862.

При этом у ряда топ-клубов показатели оказались ниже этой планки. «Фенербахче», «Реал», а также «Баскония» не достигли отметки в 10 тысяч зрителей в среднем за матч, несмотря на стабильный интерес к их играм.

На другом полюсе рейтинга оказались клубы из Тель-Авива. «Маккаби» в среднем собирал 3 330 зрителей, а «Хапоэль» – 5 251. Обе команды большую часть домашних матчей проводили за пределами Израиля – в Белграде и Софии.

«Монако» также показал относительно низкую среднюю посещаемость – 4 461 зритель, что во многом связано с ограниченной вместимостью домашней арены (5 000 мест).