Ник Райт: «Миннесота» приобрела Гобера специально для противостояния с Йокичем в плей-офф»
По мнению Ника Райта, в противостоянии «Миннесоты» и «Денвера» важную роль сыграл не только уровень игроков, но и сама логика построения команды «Тимбервулвз».
«Миннесота» приобрела Руди Гобера специально для противостояния с Николой Йокичем в серии плей-офф – и именно благодаря этому команда добилась большего успеха, чем любая другая на Западе.
Статистика Йокича против «Миннесоты» всегда была отличной, но они собрали команду… И вот здесь всегда возникает вопрос – он был у меня и в прошлом году, когда «Селтикс» играли с «Никс», и два года назад, когда «Тимбервулвз» встречались с «Наггетс».
Когда команда строится не просто для борьбы за чемпионство, а специально под то, чтобы остановить одного конкретного соперника на пути к титулу, такие противостояния часто оказываются куда более конкурентными, чем ожидаешь. Именно это мы и видим в матчах «Тимбервулвз» и «Наггетс».
Человек, который строил «Денвер», затем был приглашен в «Миннесоту» и собирал команду уже с прицелом на противостояние с «Наггетс», – отметил Райт.
У Йокича 1/8 с игры в личной дуэли с Гобером во 2-м матче – худший показатель в его карьере
