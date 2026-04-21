Ник Райт: «Миннесота» приобрела Гобера специально для противостояния с Йокичем в плей-офф»

Ник Райт: «Миннесота» строилась специально для противостояния с Йокичем.

По мнению Ника Райта, в противостоянии «Миннесоты» и «Денвера» важную роль сыграл не только уровень игроков, но и сама логика построения команды «Тимбервулвз».

«Миннесота» приобрела Руди Гобера специально для противостояния с Николой Йокичем в серии плей-офф – и именно благодаря этому команда добилась большего успеха, чем любая другая на Западе.

Статистика Йокича против «Миннесоты» всегда была отличной, но они собрали команду… И вот здесь всегда возникает вопрос – он был у меня и в прошлом году, когда «Селтикс» играли с «Никс», и два года назад, когда «Тимбервулвз» встречались с «Наггетс».

Когда команда строится не просто для борьбы за чемпионство, а специально под то, чтобы остановить одного конкретного соперника на пути к титулу, такие противостояния часто оказываются куда более конкурентными, чем ожидаешь. Именно это мы и видим в матчах «Тимбервулвз» и «Наггетс».

Человек, который строил «Денвер», затем был приглашен в «Миннесоту» и собирал команду уже с прицелом на противостояние с «Наггетс», – отметил Райт.

У Йокича 1/8 с игры в личной дуэли с Гобером во 2-м матче – худший показатель в его карьере

За последние 10 лет Гобер занимает 4-е место среди игроков НБА по суммарному плюс-минус:

1 Сами-знаете-кто +4534
2 Тейтум +3763
3 Карри +3740
4 Гобер +3563
5 Янис +3446
6 Дюрант +3108
7 Кавай +2982
8 Митчелл +2960
9 Харден +2882
10 Холидей +2864
Air Rodman
За последние 10 лет Гобер занимает 4-е место среди игроков НБА по суммарному плюс-минус: 1 Сами-знаете-кто +4534 2 Тейтум +3763 3 Карри +3740 4 Гобер +3563 5 Янис +3446 6 Дюрант +3108 7 Кавай +2982 8 Митчелл +2960 9 Харден +2882 10 Холидей +2864
Прикольно. Не знал, что Уэстбрук на первом месте по плюс-минус!
Air Rodman
За последние 10 лет Гобер занимает 4-е место среди игроков НБА по суммарному плюс-минус: 1 Сами-знаете-кто +4534 2 Тейтум +3763 3 Карри +3740 4 Гобер +3563 5 Янис +3446 6 Дюрант +3108 7 Кавай +2982 8 Митчелл +2960 9 Харден +2882 10 Холидей +2864
Судя по наличию Карри это не про защиту список, а просто аксакалы крутые)
притянул за уши после победного матча, классика
Какой же идиотизм притянутый. Гобера взяли в 22м из Юты, когда чемпионом стал ГСВ, сам Денвер стал через год чемпионом. Типо Конноли стал делать состав заранее что-ли для противостояния с Денвером)?
Да сам-то Гобер, хоть пока и хорошо играет, исторически клиент Йокича (я думаю, он еще свой сорокет накидает), сила Миннесоты всегда была в глубине.
Йокич не контрится. Он и раздаёт и из-за дуги поливает. Универсальный игрок. Возможно только снизить эффективность, но не более. Если его партнёры будут поппадать те броски что он им создаст, то вообще плевать на этого Гобера
Ответ scorp19
Йокич не контрится. Он и раздаёт и из-за дуги поливает. Универсальный игрок. Возможно только снизить эффективность, но не более. Если его партнёры будут поппадать те броски что он им создаст, то вообще плевать на этого Гобера
Если бы не контрился, у него бы было больше 1 финала за карьеру....
Ответ Nbw77785
Если бы не контрился, у него бы было больше 1 финала за карьеру....
Да ? А у Гобера тогда хотя бы один был раз это такой супер защитник. А защита ведь выигрывает титулы.
