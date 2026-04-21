«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса
Трент Форрест и Игнас Саргюнас продолжат карьеру в «Фенербахче».
Стамбульский «Фенербахче» достиг соглашения с двумя защитниками – Игнасом Саргюнасом из вильнюсского «Ритаса» и Трентом Форрестом из «Басконии», сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу.
26-летний Саргюнас помог «Ритасу» выйти в «Финал четырех» Лиги чемпионов, набирая в 14 матчах турнира в среднем 12,1 очка и 3,1 подбора. В чемпионате Лытвы лиге его показатели еще выше – 13,1 очка за игру.
Форрест завершил второй сезон в Евролиге с «Басконией», где он набирал в среднем 10,9 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи за матч.
Саргюнас также является игроком сборной Литвы. Форрест ранее выступал в НБА за «Юту» и «Атланту».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Ягыза Сабунджуоглу
Саргюнас стилистически напоминает одного из лучших SG’s Евролиги нулевых годов Арвидаса Мацияускаса, с учётом конечно что Мацас баскетболист совсем другого таланта и калибра. Тем не менее, удачи Саргюнасу, надеюсь он станет важным игроком ротации, интересно будет последить за ним в Евролиге.
Вообще проблемы Фенербахче не в задней линии,а в передней. При всем уважении к Бирчу и Бэйкоту им нужен элитный центровой, поэтому думаю летом они предпримут попытки подписать Валанчунаса, который скорее всего после этого сезона вернётся в Европу. Понятно что прошлым летом Йонас почти подписал контракт с ПАО и наверное "право первой ночи" принадлежит им, но допускаю что в решающий момент может сыграть фактор Ясикявичюса, то есть соотечественника. Не удивлюсь увидеть в Фенербахче и рыбок поскромнее, на манер нигерийца Чарльза Бэсси или Ника Ричардса (оба летом будут свободными агентами, но вполне могут получить контракты от ГСВ и Чикаго соответственно). Свободным агентом будет и немец Моритц Вагнер, в первом матче плей-офф против Детройта его не выпустили, так что все возможно. Ближайшее лето обещает быть очень жарким на трансферы в Евролиге.