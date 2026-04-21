«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса

Трент Форрест и Игнас Саргюнас продолжат карьеру в «Фенербахче».

Стамбульский «Фенербахче » достиг соглашения с двумя защитниками – Игнасом Саргюнасом из вильнюсского «Ритаса » и Трентом Форрестом из «Басконии», сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу.

26-летний Саргюнас помог «Ритасу» выйти в «Финал четырех» Лиги чемпионов, набирая в 14 матчах турнира в среднем 12,1 очка и 3,1 подбора. В чемпионате Лытвы лиге его показатели еще выше – 13,1 очка за игру.

Форрест завершил второй сезон в Евролиге с «Басконией», где он набирал в среднем 10,9 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи за матч.

Саргюнас также является игроком сборной Литвы. Форрест ранее выступал в НБА за «Юту» и «Атланту».