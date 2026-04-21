«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса

Трент Форрест и Игнас Саргюнас продолжат карьеру в «Фенербахче».

Стамбульский «Фенербахче» достиг соглашения с двумя защитниками – Игнасом Саргюнасом из вильнюсского «Ритаса» и Трентом Форрестом из «Басконии», сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу.

26-летний Саргюнас помог «Ритасу» выйти в «Финал четырех» Лиги чемпионов, набирая в 14 матчах турнира в среднем 12,1 очка и 3,1 подбора. В чемпионате Лытвы лиге его показатели еще выше – 13,1 очка за игру.

Форрест завершил второй сезон в Евролиге с «Басконией», где он набирал в среднем 10,9 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи за матч.

Саргюнас также является игроком сборной Литвы. Форрест ранее выступал в НБА за «Юту» и «Атланту».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Ягыза Сабунджуоглу
Писал на прошлой неделе что Саргюнас будет лакомым кусочком на трансферном рынке Евролиги и не ошибся. Подписаться в таком гранде как Фенербахче невероятно круто. Но как по мне, ему стоило стартануть в Евролиге в клубе попроще, например в Басконии, где по традиции очень ценят литовцев, там его могли бы прокачать как раз до топовых клубов Евролиги,но он сделал свой выбор, понятно что Ясикявичюсу не отказывают.
Саргюнас стилистически напоминает одного из лучших SG’s Евролиги нулевых годов Арвидаса Мацияускаса, с учётом конечно что Мацас баскетболист совсем другого таланта и калибра. Тем не менее, удачи Саргюнасу, надеюсь он станет важным игроком ротации, интересно будет последить за ним в Евролиге.
Сложно ему будет с такой истеричкой, как Ясикявичус. Тем не менее, если заиграет-будет здорово. Жаль, что Форрест ушел из Басконии. Будет вечным бэкапом Болдуина. Лучше бы пошел в команду с проблемами на задней линии.
Нормально для Форреста. Будут дополнять с Болдуином друг друга. Форрест очень хорош в защите, Болдуин наоборот берет свое за счёт обалденного оффенсив скиллсета, особенно за счёт обострений в драйвах. Оба правда не идеальны из-за периметра. Саргюнас приходит на место Девонта Холла который после этого сезона возвращается в Милан. Да и Нандо Де Коло завершает свою славную карьеру этим летом.
Вообще проблемы Фенербахче не в задней линии,а в передней. При всем уважении к Бирчу и Бэйкоту им нужен элитный центровой, поэтому думаю летом они предпримут попытки подписать Валанчунаса, который скорее всего после этого сезона вернётся в Европу. Понятно что прошлым летом Йонас почти подписал контракт с ПАО и наверное "право первой ночи" принадлежит им, но допускаю что в решающий момент может сыграть фактор Ясикявичюса, то есть соотечественника. Не удивлюсь увидеть в Фенербахче и рыбок поскромнее, на манер нигерийца Чарльза Бэсси или Ника Ричардса (оба летом будут свободными агентами, но вполне могут получить контракты от ГСВ и Чикаго соответственно). Свободным агентом будет и немец Моритц Вагнер, в первом матче плей-офф против Детройта его не выпустили, так что все возможно. Ближайшее лето обещает быть очень жарким на трансферы в Евролиге.
Ну будет Саргюнас вместе с Жагарсом полотенца взрослым подавать.
