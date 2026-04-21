Дэвид Адельман: «Всегда хочешь, чтобы Йокич бросал в таких ситуациях, но он видит игру по-своему»

Дэвид Адельман: Всегда хочешь, чтобы Йокич бросал, но он видит игру по-своему.

Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман заявил, что хотел, чтобы в ключевом владении бросок выполнил Никола Йокич, но не стал критиковать своего центрового за передачу на Кристиана Брауна.

После поражения от «Миннесоты» во втором матче серии (114:119) Адельман подчеркнул, что доверяет лучшему игроку мира в принятии решений.

«Всегда хочешь, чтобы он бросал в таких ситуациях. Но он видит игру так, как он ее видит. И если он замечает открытого партнера, он отдаст пас. Я доверяю Кристиану Брауну в исполнении штрафных. Мяч просто не попал – такое случается в НБА. Бывают моменты, которые потом не хочется вспоминать.

Тяжелый момент для Кристиана после такой хорошей игры. Я доверяю лучшему игроку в мире принимать правильные решения. Он увидел Брауна – и принял это решение. Уверен, у Николы будет свое мнение на этот счет, но его решения по ходу матча всегда бескорыстные, всегда продиктованы правильными намерениями. И, как я уже сказал, я доверяю Брауну в таких ситуациях», – подчеркнул Адельман.