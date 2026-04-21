Мария Клюндикова не будет выступать за «Торонто» в предстоящем сезоне женской НБА

Мария Клюндикова пропустит сезон в женской НБА.

Центровая сборной России и УГМК Мария Клюндикова не будет выступать за «Торонто» в сезоне 2026 года женской НБА (WNBA), сообщил агент баскетболистки Иван Вадеев.

«Мы до последнего были на связи с руководством «Торонто» и рассматривали вариант с ее участием в предстоящем сезоне.

Это непростое решение, но важно понимать, что играть круглый год, даже в разных лигах, это серьезная физическая и в первую очередь психологическая нагрузка. Тем более в ее ситуации, когда есть маленький ребенок. Я полностью поддерживаю ее выбор.

При этом есть понимание, что мы будем рассматривать ее участие в WNBA в сезоне-2027 в составе «Торонто», – приводит слова Вадеева «Спорт-Экспресс».

Канадский клуб выбрал Клюндикову на драфте расширения. Ранее права на игрока в WNBA принадлежали «Миннесоте», в котором россиянка провела сезон-2025.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
примерно неделю назад сама Маша рассказала об етом в выпуске Взял мяч.
