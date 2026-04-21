«Шарлотт» планирует подписать долгосрочный контракт с Коби Уайтом

Генменеджер «Хорнетс» подтвердил намерение подписать контракт с Коби Уайтом.

Генеральный менеджер «Шарлотт» Джефф Питерсон подтвердил, что клуб намерен подписать долгосрочный контракт с защитником Коби Уайтом, который станет неограниченно свободным агентом 1 июля.

«Как я уже говорил, когда мы приобретали Коби, мы рассчитывали, что он останется в «Хорнетс» надолго. Он воплощает то, что мы ценим: он действительно очень хороший игрок, и выделяется своим подходом и профессионализмом.

Я просто рад за него – за то, чего он смог добиться за столь короткое время. С нетерпением жду межсезонья. У него будет полноценное межсезонье с нами, а затем – следующий сезон», – сказал Питерсон на итоговой пресс-конференции.

В 23 матчах за «Хорнетс» Уайт набирал в среднем 15,3 очка за 19,5 минуты, реализуя 40,3% трехочковых при 5,2 попытки за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Charlotte Observer
Крутой голодный игрок, за хорошие деньги (15-20 млн в год) будет отличным активом. Шарлотт придумать бы куда скинуть контракт Ламело Болла (если это вообще возможно) и усилиться, тогда могут пошуметь в следующем сезоне
