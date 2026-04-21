Билли Донован покинул пост главного тренера «Чикаго»
Билли Донован покидает пост главного тренера «Чикаго» после шести сезонов, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. 60-летний специалист воспользовался опцией в контракте и принял решение уйти после серии встреч с руководством клуба на прошлой неделе.
По информации источников, «Буллз» ясно дали понять, что хотят оставить Донована в команде после масштабных изменений в руководстве клуба. Однако тренер посчитал, что команде будет лучше начать с чистого листа, что даст клубу возможность провести поиск нового руководства, а новому высшему баскетбольному руководителю – самостоятельно принять решение о назначении следующего главного тренера.
Донован возглавлял «Чикаго» с 2020 года. Под его руководством команда одержала 226 побед при 256 поражениях и лишь однажды выходила в плей-офф (2022).
В текущем сезоне «Буллз» завершили регулярный чемпионат с результатом 31-51, заняв 12-е место в Восточной конференции.
Сильвер, теперь с тебя топ-3 пик
Если будет Карнишовас 2.0 то и высокий драфт не поможет...
И желательно пик в топ-4.
Надеемся на лучшее, но пока что-то всё мимо