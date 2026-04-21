Билли Донован покинул пост главного тренера «Чикаго»

Билли Донован уходит из «Чикаго».

Билли Донован покидает пост главного тренера «Чикаго » после шести сезонов, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. 60-летний специалист воспользовался опцией в контракте и принял решение уйти после серии встреч с руководством клуба на прошлой неделе.

По информации источников, «Буллз» ясно дали понять, что хотят оставить Донована в команде после масштабных изменений в руководстве клуба. Однако тренер посчитал, что команде будет лучше начать с чистого листа, что даст клубу возможность провести поиск нового руководства, а новому высшему баскетбольному руководителю – самостоятельно принять решение о назначении следующего главного тренера.

Донован возглавлял «Чикаго» с 2020 года. Под его руководством команда одержала 226 побед при 256 поражениях и лишь однажды выходила в плей-офф (2022).

В текущем сезоне «Буллз» завершили регулярный чемпионат с результатом 31-51, заняв 12-е место в Восточной конференции.