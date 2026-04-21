Билли Донован покинул пост главного тренера «Чикаго»

Билли Донован уходит из «Чикаго».

Билли Донован покидает пост главного тренера «Чикаго» после шести сезонов, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. 60-летний специалист воспользовался опцией в контракте и принял решение уйти после серии встреч с руководством клуба на прошлой неделе.

По информации источников, «Буллз» ясно дали понять, что хотят оставить Донована в команде после масштабных изменений в руководстве клуба. Однако тренер посчитал, что команде будет лучше начать с чистого листа, что даст клубу возможность провести поиск нового руководства, а новому высшему баскетбольному руководителю – самостоятельно принять решение о назначении следующего главного тренера.

Донован возглавлял «Чикаго» с 2020 года. Под его руководством команда одержала 226 побед при 256 поражениях и лишь однажды выходила в плей-офф (2022).

В текущем сезоне «Буллз» завершили регулярный чемпионат с результатом 31-51, заняв 12-е место в Восточной конференции.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Спасибо, Билли. Есть в нем мужское. Дал команде шанс на полную перезагрузку и начать все с чистого листа

Сильвер, теперь с тебя топ-3 пик
Страшно даже такие цифры называть, но последний раз топ-3 драфт пик был 18 лет назад. Хочется второй шанс с новым Дерриком Роузом
Сначала был назначить толкового руководителя... Затем тренера... А вот потом можно и помечтать о высоком драфте...
Если будет Карнишовас 2.0 то и высокий драфт не поможет...
Молодец, что ушёл сам. Буллз как франшизу нужно перезапустить заново. Правда непонятно, почему новые лица в руководстве Чикаго хотели его сохранить.
Его хотели сохранить не новые лица в руководстве. Их пока банально не наняли, и только идут собеседования. Его хотела сохранить семья Рейнсдорф, владельцы Буллз.
Есть танкующие команды. Есть команды с маленького рынка. Есть невезучие. Есть просто плохие франшизы. А ещё есть Сакраменто с Чикаго, где все решения принимает нейросеть самой первой версии с кучей багов, которую обучали на сочинениях пациентов психиатрической больницы.
Тибса надо возвращать
Тибсу 68 лет. Тибс никогда не был замечен в развитии молодых игроков. Внимание вопрос Зачем звать 68 летнего тренера в команду, которая находится в самой начальной стадии ребилда? Тибс - это тренер для уже собранной команды, которая хочет в ближайшие 2-3 сезона пошуметь в плей-офф
Ну наконец-то. Теперь бы ещё угадать с новым руководством команды...
И желательно пик в топ-4.
Рад тебя читать)
Надеемся на лучшее, но пока что-то всё мимо
Хойберг, Бойлен и Тим Флойд принимают Донована в свою тёплую компанию худших тренеров Буллс. на их фоне трудно удерживать подобную планку, но с текущим составом быков будет сложно претендовать на лучший результат
На фоне Хойберга и Бойлена, Донован прям мастодонт тренерского цеха.
Спасибо за Буллс Дерозана и Лавина, Билли и удачи
Джон Хорст, не спи
