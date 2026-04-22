  • НБА. Первый раунд плей-офф. 28+8+7 Джеймса позволили «Лейкерс» победить «Хьюстон», 30+10 Эджкомба помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
Сегодня прошли три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Лейкерс» справились с «Хьюстоном», «Бостон» уступил «Филадельфии».

Счет в серии равный – 1-1.

«Лейкерс» ведут в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вчера приехал в ЛА, это был долгий путь из Казахстана. Удалось вырвать билеты на 2 игру, покупал позавчера за 220 долларов на двоих, почти на галерке, да не совсем. Отель забронировал на 3 ночи за 350 долларов, но опоздал на полчаса на заселение - деньги не вернули и отправили восвояси. Обидно, но стараюсь не заморачиваться, ведь сегодня схожу на Лейкерс, за которых болел с детства, еще со времён Коби. Доехал до арены на арендованной Subaru Outback 2025 года: езда и рулежка в целом приятные, но вариатор и уродская мультимедиа - это определенно минус. Парковка стоит 40 долларов за пару часов, но это же Лейкерс. Буду снимать на айфон 14, купил в 2024 году за 390 000 тенге (даже не помню сколько в долларах на тот момент). Камера не лучшая, благо у жены 16 Pro. Ожидаю очередного перфоманса от Деда, хоть и не являюсь его фанатом. Очень надеюсь на выход Дюранта, на Луку надежд сегодня, к сожалению нет. В любом случае уверен, независимо от результата игры, атмосфера будет прекрасная.
Че за ники, я думал ботоферму тестят через ИИ. Говорят на матчах ЛАЛ полный тухляк, буржуи не поддерживают команду как обычные работяги, вход на арену не каждый может себе позволить, это же ЛА
"опоздал на полчаса на заселение - деньги не вернули и отправили восвояси"
щито? это как?
1-2 месяца назад Леброна выпроваживали из команды, мол с ним только хуже. В итоге обе первые опции с травмами, а некий Леброн опять тащит серию ПО с ролевиками в 41 год
никогда такого не было и вот опять
Никто Леброна не выпроваживал. Всем было очевидно что Дед шухарится и в плове даст огня. Он очень умён и прагматичен.
Говорят, что обмен Дончича на Дэвиса это ограбление, но кажется самое настоящее ограбление это обмен Кеннарда на Винсента
та вот мы были в шоке еще в момент обмена, что снайпера лиги в тот момент с 50% отдали за 2й пик. Чисто лал обмен, не без звонка Сильвера, но тут сработал
Леброн, после вылета Луки и Ривза, просто вернул себе чувство, когда он главный в команде и понял, как это круто, и помолодел ещё сильнее)
И теперь претендует на новичка года)
А почему бы Портленду и не сравнять счет в серии ???
Так, ну ка хорош, Атланту значит вчера наколдовал, на следующих замахнулся. Давай по одному волшебству на раунд
+++++
Плюсы на сегодня закончились, только так могу !!!😂
2-0 отличное начало. Праздновать рано, думаю, у Ракет еще пара ступеней осталась. Но настрой Лейкерс радует чрезмерно. Ребята выходят биться и побеждать, без надрыва и отчаяния. Аплодисменты Смарту и Кеннарду. Ну а Леброн... Что тут скажешь? Козел.
Соскучился по "Цмоки" Минск, нигде не мог найти их игры. А они оказывается теперь в НБА выступают, еще и название выбрали интересное, "Хьюстон" Рокетс. Но качество игры их выдало сразу
Не, это Черкасские Мавпы
На самом деле это шок. Хоть в гостях, хоть нет Адамса и Ванвлита, 0-2 без Дончича и Ривза это не в какие ворота. Рокетс выглядят как дворовая команда без какого-либо плана. 41 летний дед с ролевиками их выносит, приехали
ванвдит минусовой если что
Прилетели.
Если бы Дюрант в свое время не перебрался в праймовый ГСВ, то сейчес бы имел титул самого главного чокера в истории лиги(даже с гигантским запасом)
Тебе напомнить как хардена сожрал джинобили из дома престарелых? или 20 трех мимо? иди любая важная игра в ПО? А есть еще жорж, днорозан.
Джордан с этим суповым набором не вышел бы даже в плоф,а чел 2:0 в серии ведет в 40 лет. Легендарно
а дед вышел бы?) леброн хорош, не спорю. но ничего сверхъестественного он не делает, вся команда отлично играет в защите, каждую игру у кого-нибудь летит. плюсом на это накладываются дровосеки из хьюстона...
Второй лучший игрок команды это Кеннард. Поставь сюда вместо Леброна Луку,нет гарантий что счет был бы таким же. Истерики словенца никуда не делись
