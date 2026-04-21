«Моему городу – спасибо за неизменную любовь». Яннис Адетокумбо подвел итоги тяжелого сезона

Яннис Адетокумбо подвел итоги неудачного для «Милуоки» сезона-2025/26. В своих официальных аккаунтах в соцсетях двукратный MVP поблагодарил болеьщиков за поддержку.

«13-й год в лиге ✅📖. Это был один из самых тяжелых сезонов в моей карьере, но, как говорят, подобно фениксу, восставшему из пепла, я воспряну. 💯. Городу Милуоки, МОЕМУ городу, – спасибо за неизменную любовь и поддержку. ❤️», – написал Адетокумбо.

«Бакс» завершили сезон с результатом 32-50, пропустив плей-офф НБА впервые за десять лет. Команда заняла 11-е место в Восточной конференции.