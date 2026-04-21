Клинт Капела: «Мы с Эйтоном не общаемся, но если люди думают обо мне, пока я делаю свое дело – это даже хорошо»
Центровой «Хьюстона» отреагировал на заочную перепалку с игроком «Лейкерс».
Клинт Капела не понимает, что именно имел в виду Деандре Эйтон в своем громком высказывании, с которого началась их заочная перепалка.
«Я был удивлен. Не понимаю, почему я у кого-то в голове. Я с этим парнем даже не общаюсь. Но если люди думают обо мне, пока я просто делаю свое дело, думаю, это даже хорошо», – признался центровой «Хьюстона».
«Рокетс» проиграли первый матч серии с «Лейкерс» (98:107) и готовится ко второй игре, которая пройдет 22 апреля в 5.30 по московскому времени.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: New York Post
Капела делает свою работу и ни о ком или чём не думает мне кажется концентрация только на своём деле не так уж плоха
