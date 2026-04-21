  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Клинт Капела: «Мы с Эйтоном не общаемся, но если люди думают обо мне, пока я делаю свое дело – это даже хорошо»
1

Центровой «Хьюстона» отреагировал на заочную перепалку с игроком «Лейкерс».

Клинт Капела не понимает, что именно имел в виду Деандре Эйтон в своем громком высказывании, с которого началась их заочная перепалка.

«Я был удивлен. Не понимаю, почему я у кого-то в голове. Я с этим парнем даже не общаюсь. Но если люди думают обо мне, пока я просто делаю свое дело, думаю, это даже хорошо», – признался центровой «Хьюстона».

«Рокетс» проиграли первый матч серии с «Лейкерс» (98:107) и готовится ко второй игре, которая пройдет 22 апреля в 5.30 по московскому времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: New York Post
logoХьюстон
logoЛейкерс
logoДеандре Эйтон
logoКлинт Капела
logoНБА плей-офф
logoНБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Капела делает свою работу и ни о ком или чём не думает мне кажется концентрация только на своём деле не так уж плоха
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В сети завирусилось видео с Алпереном Шенгюном, который встал с места, когда Леброн Джеймс прошел мимо
21 апреля, 06:26Видео
Име Удока о возвращении Дюрэнта во 2-м матче: «Надеемся. Примем решение перед игрой»
21 апреля, 04:40
Стивен Эй Смит: «Без Дюрэнта «Рокетс» не пройдут «Лейкерс». Леброн слишком велик, даже в этом возрасте»
20 апреля, 16:00
Рекомендуем
Главные новости
Трехочковый Леброна Джеймса и данк Ви Джей Эджкомба после блок-шота Адема Боны стали лучшими моментами игрового дня НБА
14 минут назадВидео
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
25 минут назад
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
48 минут назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Рекомендуем