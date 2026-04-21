Педро Мартинес стал первым тренером, выигравшим награду «Тренер года» и в Евролиге, и в Еврокубке
Педро Мартинес вошел в историю европейского баскетбола, став первым тренером, выигравшим награду «Тренер года» как в Евролиге, так и в Еврокубке.
Главный тренер «Валенсии» был признан лучшим тренером сезона-2025/26 Евролиги (приз имени Александра Гомельского) после того, как привел команду к результату 25-13 в регулярном чемпионате в сезон ее возвращения в турнир.
Мартинес получил наибольшее количество голосов от коллег – главных тренеров клубов Евролиги, которые и определяют победителя. В его поддержку проголосовали 13 специалистов.
Второе место занял Томас Масюлис («Жальгирис»), далее расположились Георгиос Барцокас («Олимпиакос») и действующий обладатель награды Шарунас Ясикявичюс («Фенербахче»).
«Валенсия» была одной из самых стабильных команд на протяжении всего сезона: она заняла второе место и стала самой результативной в лиге, набирая в среднем 90,9 очка за матч.