Педро Мартинес стал первым тренером, выигравшим награду «Тренер года» и в Евролиге, и в Еврокубке

Педро Мартинес признан лучшим тренером Евролиги.

Педро Мартинес вошел в историю европейского баскетбола, став первым тренером, выигравшим награду «Тренер года» как в Евролиге, так и в Еврокубке.

Главный тренер «Валенсии» был признан лучшим тренером сезона-2025/26 Евролиги (приз имени Александра Гомельского) после того, как привел команду к результату 25-13 в регулярном чемпионате в сезон ее возвращения в турнир.

Мартинес получил наибольшее количество голосов от коллег – главных тренеров клубов Евролиги, которые и определяют победителя. В его поддержку проголосовали 13 специалистов.

Второе место занял Томас МасюлисЖальгирис»), далее расположились Георгиос Барцокас («Олимпиакос») и действующий обладатель награды Шарунас Ясикявичюс («Фенербахче»).

«Валенсия» была одной из самых стабильных команд на протяжении всего сезона: она заняла второе место и стала самой результативной в лиге, набирая в среднем 90,9 очка за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Евролиги
Абсолютно заслуженно
