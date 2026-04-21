Надир Ифи установил рекорд Евролиги: 699 очков за регулярный сезон

Защитник «Парижа» Надир Ифи установил рекорд результативности Евролиги.

Защитник «Парижа» Надир Ифи завершил регулярный чемпионат Евролиги, набрав рекордные 699 очков – лучший результат за один сезон в истории турнира.

23-летний баскетболист набирал в среднем 18,9 очка, 2,3 подбора и 3,8 передачи за 37 матчей.

При этом сезон-2025/26 стал историческим и с точки зрения формата: число участников Евролиги расширилось до 20 команд, что привело к увеличению количества матчей и, соответственно, возможностей для набора очков.

«Париж» завершил регулярный чемпионат на 16-м месте с результатом 15-23.

что стоит этот рекорд, если париж все равно в глубокой и непроглядной Ж
Вот кто раньше в нба уедет - Хифи, а не Сильвейн Франциско.
Материалы по теме
Евролига. Плей-ин. «Панатинаикос» выиграл у «Монако», «Барселона» взяла верх над «Црвеной Звездой»
21 апреля, 20:49
Надир Ифи: «Мой единственный приоритет – НБА»
19 апреля, 20:03
Сильвен Франсиско: «Еще недавно никто не думал, что мы попадем в плей-ин. А сейчас мы в Топ-6»
19 апреля, 19:20
Трехочковый Леброна Джеймса и данк Ви Джей Эджкомба после блок-шота Адема Боны стали лучшими моментами игрового дня НБА
14 минут назадВидео
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
25 минут назад
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
48 минут назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
