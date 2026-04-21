Надир Ифи установил рекорд Евролиги: 699 очков за регулярный сезон
Защитник «Парижа» Надир Ифи завершил регулярный чемпионат Евролиги, набрав рекордные 699 очков – лучший результат за один сезон в истории турнира.
23-летний баскетболист набирал в среднем 18,9 очка, 2,3 подбора и 3,8 передачи за 37 матчей.
При этом сезон-2025/26 стал историческим и с точки зрения формата: число участников Евролиги расширилось до 20 команд, что привело к увеличению количества матчей и, соответственно, возможностей для набора очков.
«Париж» завершил регулярный чемпионат на 16-м месте с результатом 15-23.
Опубликовал: opimakh.ilya
что стоит этот рекорд, если париж все равно в глубокой и непроглядной Ж
Вот кто раньше в нба уедет - Хифи, а не Сильвейн Франциско.
