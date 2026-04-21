«Локомотив‑Кубань» намерен обжаловать решение НЦСА по делу Елатонцева

«Локомотив-Кубань» раскритиковал решение арбитража по делу Елатонцева.

«Локомотив-Кубань» выступил с официальным заявлением, в котором выразил разочарование решением Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) по делу о контрактных отношениях с центровым Кириллом Елатонцевым .

«Своим вердиктом НЦСА лишь поддержал этот опасный для всего российского баскетбола прецедент. По сути, легализована модель поведения, при которой игрок, связанный действующим многолетним профессиональным контрактом и получивший всю необходимую подготовку за счет клуба, может в одностороннем порядке разорвать соглашение, в разгар сезона покинуть расположение команды и уехать выступать в иностранную лигу (NCAA , США) без каких-либо санкций или компенсационных выплат. А далее получает возможность перейти в другой клуб за чисто символическую компенсацию. Эта сумма намного меньше, чем «Локомотив-Кубань» вложил в развитие игрока, и максимально занижена относительно его реальной трансферной стоимости

Кроме этого, данное решение ставит все российские профессиональные баскетбольные клубы, инвестирующие в детско-юношеский спорт, в крайне уязвимую и юридически незащищенную позицию. Если решение НЦСА станет новой «нормой правоприменения», это приведет к негативным последствиям для всего отечественного баскетбола», – говорится в заявлении.

Клуб также не исключает, что произошедшее – не спонтанный шаг игрока, а тщательно спланированный план, осуществленный в чьих‑то узкокорыстных интересах. «Локомотив-Кубань » намерен обжаловать решение НЦСА и инициировать рассмотрение ситуации на всех доступных правовых уровнях, а также настаивать на внесении изменений в регламентирующие документы РФБ.

Напомним, Елатонцев в ноябре 2025 года самовольно покинул расположение «Локомотива», а в декабре заключил контракт с Университетом Оклахомы. По итогам разбирательства он должен выплатить клубу компенсацию , но ее размер не раскрывается.