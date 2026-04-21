Михаил Кулагин вернется в УНИКС

Кулагин снова будет играть за УНИКС.

По информации «Перехвата», защитник «Самары» Михаил Кулагин (32 года, 191 см) перейдет в УНИКС .

Кулагин уже выступал за казанскую команду в сезоне-2022/23 и помог клубу завоевать первый в его истории чемпионский титул.

В текущем сезоне из-за травм защитник отыграл лишь 18 матчей, набирая в среднем 14,1 очка, 2,7 подбора и 3,9 передачи. Кулагин является третьим лучшим бомбардиром чемпионата среди российских игроков, уступая Никите Михайловскому и Андрею Зубкову.

В Казани Михаила ждет воссоединение с его братом Дмитрием. На клубном уровне они в последний раз выступали вместе за ЦСКА (2015-2017).