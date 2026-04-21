Михаил Кулагин вернется в УНИКС

Кулагин снова будет играть за УНИКС.

По информации «Перехвата», защитник «Самары» Михаил Кулагин (32 года, 191 см) перейдет в УНИКС.

Кулагин уже выступал за казанскую команду в сезоне-2022/23 и помог клубу завоевать первый в его истории чемпионский титул.

В текущем сезоне из-за травм защитник отыграл лишь 18 матчей, набирая в среднем 14,1 очка, 2,7 подбора и 3,9 передачи. Кулагин является третьим лучшим бомбардиром чемпионата среди российских игроков, уступая Никите Михайловскому и Андрею Зубкову.

В Казани Михаила ждет воссоединение с его братом Дмитрием. На клубном уровне они в последний раз выступали вместе за ЦСКА (2015-2017).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Перехват»
3 комментария
Может пора запретить подписания перед плэйофф?
Это делает первый раунд абсолютно не конкурентноспособным
Ответ saner-s88
Может пора запретить подписания перед плэйофф? Это делает первый раунд абсолютно не конкурентноспособным
Соберут на плей офф всех лучших из худших , а потом обратно отправят , волноваться не стоит)
Ответ saner-s88
Может пора запретить подписания перед плэйофф? Это делает первый раунд абсолютно не конкурентноспособным
А толку то от такого подписания? В начале сезона про конкурентноспособность все было понятно, что есть топ-4 ,а остальное пропасть. Единственное на моей памяти реальное усиление за всю историю таких подписаний перед плей-офф, это подписание Маркоса Найта в чемпионский сезон УНИКСа, это было реальное усиление причем на пару сезонов вперед, а остальные трансферы это мертвые пассажиры для глубокой ротации, как и в этот раз, при всем уважении к Мише на площадке ни какого усиления он не даст, если только фарт, ведь при нем УНИКС стал чемпионом =)
