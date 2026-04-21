Алексей Швед считает, что УНИКС способен обыграть ЦСКА и стать чемпионом: «У нас есть сильные большие. Это очень важно»

По мнению Шведа, УНИКС может победить ЦСКА.

Защитник УНИКСа Алексей Швед выразил выделил сильные стороны команды и отметил, что она способна победить ЦСКА.

– УНИКСу по силам обыграть ЦСКА в серии?

– Конечно, по силам. В прошлом году чуть не выиграли у ЦСКА финальную серию с «Зенитом». В принципе, все было в наших руках.

– За счет чего УНИКС способен выиграть чемпионат?

– Я уже говорил, что у нас есть сильные большие. Это очень важно. У нас есть мотивированные иностранцы, качественные русские игроки. Есть старательные ребята, которые дают партнерам много энергии. Тот же Беленицкий. Честно, Миша стал для меня большим открытием.

– Что в нем впечатлило?

– Во-первых, он очень хороший парень. Во-вторых, классный игрок. Здорово действует в защите, способен защищаться с первого по пятый номер, берет много подборов. Если подправить бросок, то вообще будет супер.

В серии регулярного чемпионата у ЦСКА и УНИКСа ничья – 2-2.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Материалы по теме
«Зенит» расторгнет контракт с Лукой Шаманичем из-за конфликта с главным тренером («Мутко против»)
21 апреля, 11:47
Кирилл Елатонцев выплатит компенсацию «Локомотиву» за досрочный уход в NCAA
20 апреля, 16:33
Маркус Бингэм: «Выиграем чемпионат, и отпраздную это маминой фирменной жареной курицей»
20 апреля, 08:00Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
Трехочковый Леброна Джеймса и данк Ви Джей Эджкомба после блок-шота Адема Боны стали лучшими моментами игрового дня НБА
13 минут назадВидео
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
24 минуты назад
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
47 минут назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Рекомендуем