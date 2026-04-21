Алексей Швед считает, что УНИКС способен обыграть ЦСКА и стать чемпионом: «У нас есть сильные большие. Это очень важно»

По мнению Шведа, УНИКС может победить ЦСКА.

Защитник УНИКСа Алексей Швед выразил выделил сильные стороны команды и отметил, что она способна победить ЦСКА .

– УНИКСу по силам обыграть ЦСКА в серии?

– Конечно, по силам. В прошлом году чуть не выиграли у ЦСКА финальную серию с «Зенитом». В принципе, все было в наших руках.

– За счет чего УНИКС способен выиграть чемпионат?

– Я уже говорил, что у нас есть сильные большие. Это очень важно. У нас есть мотивированные иностранцы, качественные русские игроки. Есть старательные ребята, которые дают партнерам много энергии. Тот же Беленицкий. Честно, Миша стал для меня большим открытием.

– Что в нем впечатлило?

– Во-первых, он очень хороший парень. Во-вторых, классный игрок. Здорово действует в защите, способен защищаться с первого по пятый номер, берет много подборов. Если подправить бросок, то вообще будет супер.

В серии регулярного чемпионата у ЦСКА и УНИКСа ничья – 2-2.